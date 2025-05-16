Мэрия Челябинска прокомментировала ситуацию с ограничением работы самокатов

Администрация Челябинска прокомментировала ограничение работы электросамокатов и возбуждение уголовного дела по факту предоставления услуг низкого качества при аренде.

Мэрия объяснила, что 6 мая направила операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования СИМ (средств индивидуальной мобильности) на улицах города. Предлагалось ограничить скорость самокатов, запретить передвижение на отдельных территориях и в состоянии алкогольного опьянения, а также эксплуатацию СИМ одновременно двумя и более лицами и детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом предусмотрели создание специальных стоянок, использование которых станет обязательным. Однако операторы Whoosh, Urent и «Яндекс GO», работающие в Челябинске, не подписали документ, хотя его разрабатывали совместно.

«Тем временем практически каждый день на улицах города происходят ДТП с участием самокатов. Мы видим, как игнорируются правила безопасности и не соблюдаются все ранее достигнутые договоренности», — отметили в администрации.

Также в мэрии добавили, что власти оказывают необходимое содействие следствию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 15 мая в Челябинске одновременно перестали работать сервисы аренды электросамокатов. Через некоторое время стало известно, что СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту предоставления услуг низкого качества при аренде электросамокатов (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования изъято более 1,5 тыс. средств индивидуальной мобильности, их изучат на предмет технической исправности.

Ранее, 13 мая, следственные органы завели дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП с участием электросамоката сервиса Whoosh. Инцидент произошел на улице Калинина в Челябинске. 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера, который в результате получил травмы. По данным пресс-службы регионального управления СКР, кикшеринг в городе должен быть доступен только людям старше 16 лет.

Виталина Ярховска