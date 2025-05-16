Сбивший девушку на уличных гонках в Приангарье водитель взят под домашний арест

Ангарский горсуд избрал меру пресечения участнику нелегальных гонок, который насмерть сбил 17-летнюю девушку. Фигуранта дела поместили под домашний арест до 21 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области. Одного из предполагаемых организаторов суд поместил также под домашний арест на два месяца, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел в ночь на 11 мая на 9 км трассы Ангарск—Тальяны. По данным следствия, водитель Toyota Chaser не справился с управлением и врезался в пешеходов. В толпе находилась 17-летняя девушка, которая скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Еще два пешехода были госпитализированы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД (ст. 264 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова