В Приангарье задержан второй организатор нелегальных гонок

В Иркутской области следователи задержали второго организатора нелегальных автогонок, в ходе которых водитель сбил трех человек. В отношении 32-летней жительницы Ангарска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР.

Фигурантка дела дала признательные показания, уточнили в ведомстве. В конце прошлой недели была задержана еще одна местная жительница, причастная к организации нелегальных гонок.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 11 мая на 9 км трассы Ангарск—Тальяны водитель Toyota Chaser врезался в пешеходов. 17-летняя девушка скончалась до приезда скорой помощи, еще два пешехода были госпитализированы. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД (ст. 264 УК РФ).

Александра Стрелкова