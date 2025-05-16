Заксобрание Приамурья приступило к изменению системы выборов мэра Благовещенска

Профильный комитет Законодательного собрания Амурской области одобрил внесенный на рассмотрение губернатором Василием Орловым проект закона, который изменит порядок избрания мэра Благовещенска, сообщили «Ъ» в представительском органе. Законодательство региона приводится в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в единой системе публичной власти», по которому кандидатов в мэры региональных столиц теперь должны предлагать главы субъектов.

Закон должен вступить в силу 19 июня. Срок полномочий мэра Олега Имамеева (занимает пост с июля 2020 года, избран по конкурсу депутатами гордумы) истекает 25 июля, поэтому прием предложений о кандидатурах закончится за 10 календарных дней до этой даты.

«Единороссы — «за», а ЛДПР, КПРФ — «против», большинством голосов решение поддержано. 22 мая на сессии закон примут в первом чтении, потом еще проведут заочную сессию, поэтому где-то в августе мы узнаем имя нового мэра. То есть, все как мы и предполагали — при наличии «политической воли» можно успеть поменять порядок проведения выборов», — прокомментировал «Ъ» зампред комитета Роман Кобызов.

Как сообщал «Ъ», ранее в гордуме намеревались провести очередные выборы мэра по прежней процедуре, поскольку для внесения изменений в устав не хватало времени.