Премьер Малайзии согласился с Путиным по расследованию катастрофы рейса MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поддержал позицию президента России Владимира Путина в крушении рейса MH17, который потерпел катастрофу в июле 2014 года. Он подчеркнул, что несмотря на давление «некоторых стран» в расследовании этого дела нужны сотрудничество и независимая экспертиза. Об этом господин Ибрагим рассказал на лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам премьера, президент России проявил большое сочувствие в связи с трагедией и подчеркнул, что обстоятельства дела необходимо раскрыть максимально профессионально и научно.

Ранее Нидерланды и Австралия попросили совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) призвать Россию вернуться к переговорам о крушении самолета, из которых страна вышла в 2024 году.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане десяти государств. Уголовное дело рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года по делу заочно приговорили трех человек, в том числе бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). РФ выражала недоверие к результатам работы следственной группы.