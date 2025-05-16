WP: парад в честь 250-летия армии США обойдется в $25-45 млн

Военный парад, посвященный 250-летию армии США и запланированный в Вашингтоне на 14 июня, будет стоить около $25-45 млн. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя армии. В параде примут участие десятки боевых самолетов, сотни армейских транспортных средств и тысячи солдат со всей страны, которые будут ночевать в правительственных зданиях в центре города.

Парад пройдет в тот же день, когда президенту Дональду Трампу исполнится 79 лет. В нем примут участие представители всех действующих армейских подразделений, сообщил представитель армии Стив Уоррен.

По его словам, в мероприятии примут участие 150 транспортных средств, 50 самолетов и 6,6 тыс. солдат. Будет салют и однодневный фестиваль на Национальной аллее с военными демонстрациями, музыкальными выступлениями и фитнес-соревнованиями.

Как сообщает WP, совпадение парада с днем рождения господина Трампа возмутило некоторых мирных жителей и ветеранов. Газета напомнила что проводимая президентом реформа федерального правительства включает в себя сокращение Министерства по делам ветеранов.