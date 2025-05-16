Стало известно, когда в Ярославле отключат горячую воду

В Ярославле проведение гидравлических испытаний, подразумевающее отключение горячей воды, начнется 20 мая. График публикует ПАО «ТГК-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах испытания сетей, подключенных от ТЭЦ-2, начнутся 20-21 мая, включение горячей воды запланировано на 23 мая.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3, ГВС отключат 20-22 мая, а включат 4 июня. В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ляпинской котельной, состоятся 27 мая, включение горячей воды запланировано на 29 мая.

В Ленинском и Кировском районах гидравлические испытания сетей, подключенных от ТЭЦ-1, состоятся 3-4 июня, вернут горячую воду 6 июня. Даты отключений по адресам опубликованы на сайте «ТГК-2».

Напомним, что сроки проведения гидравлических испытаний были отложены на более поздний срок в связи с продолжавшимся до 15 мая отопительным сезоном. Решение об отключении отопления приняли в связи с потеплением.

Алла Чижова