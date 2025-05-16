«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» выиграла в матче с «Эспаньолом» со счётом 2:0 в 36-м туре Ла Лиги, обеспечив себе чемпионский титул. Игра прошла на стадионе «Эспаньола». Голы за «Барселону» забили Ламин Ямаль (53) и Фермин Лопес (90+6). На 80-й минуте игрок «Эспаньола» Леандро Кабрера получил красную карточку.

«Барселона» с 85 очками после 36 туров опережает «Реал» (2-е место) на 7 очков за два тура до конца Ла Лиги, став чемпионом Испании в 28-й раз. Рекорд «Реала» — 36 титулов. В этом сезоне «Барселона» также выиграла Кубок и Суперкубок Испании, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

В 37-м туре «Барселона» дома сыграет с «Вильярреалом», а «Эспаньол» (16-е место) на выезде встретится с «Осасуной». Матчи состоятся 18 мая.