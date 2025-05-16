Автомобиль протаранил толпу перед матчем «Эспаньол» — «Барселона»

Легковой автомобиль врезался в толпу болельщиков «Эспаньола» перед футбольным матчем 36-го тура Примеры с «Барселоной» из-за неосторожности женщины-водителя. Авария произошла недалеко от стадиона, где проходил матч. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника AS, изначально женщина на авто задела девушку, из-за чего люди вокруг начали кричать на неё. Водитель занервничала и нажала на газ, в результате автомобиль резко тронулся с места и задел ещё несколько человек, проезжая сквозь толпу.

Женщина-водитель была задержана. По данным Службы экстренной медицинской помощи (SEM), пострадали 13 человек. Предварительное расследование показало, что у водителя не было умысла въезжать в толпу.