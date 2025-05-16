КАЗ заряжает в Курске

Один из крупнейших российских производителей аккумуляторов ООО «Курский аккумуляторный завод» (КАЗ, входит в ГК «Курский аккумуляторный завод») рассматривает возможность строительства в Курской области завода литий-ионных аккумуляторов за 3,8 млрд руб. Эксперты предполагают, что реализация инвестпроекта может стать ответом на активное развитие производства электротранспорта в России.

Одним из основных потребителей курских литий-ионных аккумуляторов может стать электротранспорт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что КАЗ может построить в Курской области завод по производству литий-ионных аккумуляторов с объемом инвестиций в 3,8 млрд руб., „Ъ“ рассказали в правительстве Курской области. Там подчеркнули, что проект может стать одним из ключевых для региона в части развития высокотехнологичного производства, поддержки экологичного транспорта и энергетики. Сроки реализации проекта — 2025–2028 годы, мощность не разглашается. На предприятии планируется создать 270 рабочих мест. В КАЗе от комментариев отказались.

По данным Rusprofile, ООО «Курский аккумуляторный завод» зарегистрировано в Курске в августе 2012 года для производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Уставный капитал — 110 тыс. руб. 51% компании принадлежит Андрею Каменку через ООО «Курские аккумуляторы», 29% — Игорю Коробову, 20% — гендиректору компании Ольге Галединой. Выручка в 2021 году составила 2,2 млрд руб., убыток — 259,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

По собственным данным, ГК «Курский аккумуляторный завод» выпускает легкие и тяжелые типы стартерных батарей для автосборочных предприятий России и вторичного рынка, а также промышленные аккумуляторы и аккумуляторные батареи. На сегодня компания поставляет стартерные АКБ на первичный рынок для ГАЗа, УАЗа, КамАЗа и других. В 2003 году почти 20% от российского производства стартерных аккумуляторов приходилось на КАЗ. ГК второй в РФ по объему выпуска производитель стартерных аккумуляторов.

Собственники КАЗа сменились несколько лет назад. Экспобанк инициировал банкротные дела в отношении ключевых структур ГК. В ходе банкротства активы перешли под контроль гендиректора компании — основного дистрибутора предприятия (бренд «Батбаза») Андрея Каменка, чьи структуры последовательно погашали долги компаний. В 2023 году КАЗ, по собственным данным, увеличил объемы производства и расширил инвестпрограмму. Был завершен первый этап проекта по увеличению выпуска стартерных сухозаряженных аккумуляторных батарей, реализовывался инвестпроект по освоению серийного производства стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов. По данным на конец 2023 года, только в инвестпроекты, связанные с модернизацией участка изготовления свинцового порошка, литейного и сборочного участков, было инвестировано около 100 млн руб. По итогам 2024 года завод планировал выйти на производство 2 млн условных стартерных аккумуляторных батарей. Также в 2024 году планировалось приступить к работам по увеличению объема выпуска аккумуляторов тяжелых типов.

По данным фонда «Росконгресс», объем мирового рынка аккумуляторов для электромобилей вырос с 147 ГВтч в 2020 году до 706 ГВтч в 2023-м. При этом спрос на аккумуляторы для электромобилей в 2023 году достиг более 750 ГВтч, что на 40% больше, чем в 2022 году. В денежном выражении рынок оценивается в $64,5 млрд. К 2030 году, по прогнозам фонда, объем рынка превысит $200 млрд. Основной объем спроса на аккумуляторы для электромобилей удовлетворяется производствами в Китае, Европе и США.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил актуальность проекта и предположил, что завод может стать поставщиком аккумуляторов для электротранспорта. «Электробусы, которые в перспективе пяти-семи лет могут полностью вытеснить из крупнейших городов троллейбусы и сильно “подвинут” общественный транспорт, работающий на ископаемом топливе,— только одна из многочисленных сфер, где этот источник питания востребован. Автомобилестроение тоже давно следует вектору перехода на электротягу. В стране полмиллиона только кикшеринговых электросамокатов — без учета находящихся в частной собственности средств индивидуальной мобильности. И все это требует регулярной замены аккумуляторов. Это просто гигантский по емкости рынок, который уже не будет сжиматься»,— подчеркнул эксперт и добавил, что при этом сохраняется риск вытеснения с рынка литий-ионных аккумуляторов инновационными источниками питания.

С привлекательностью проекта в разрезе развития электротранспорта согласился и промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он напомнил, что в 2025 году липецкий автозавод «Моторинвест», который тоже мог бы стать потенциальным потребителем новой продукции КАЗа, должен приступить к мелкоузловой сборке электромобиля Evolute.

При этом господин Хазанов напомнил, что литиевое сырье, необходимое для производства таких аккумуляторов, импортируется: «В будущем ситуация может измениться благодаря реализации нескольких проектов по освоению литиевых месторождений. Ключевой из них — проект по разработке Колмозерского пегматитового месторождения (крупнейшего в России), которым занимаются “Норникель” и “Росатом”».

Ульяна Ларионова