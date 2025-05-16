Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события начала мая: пространства красоты, капсульные коллекции и красивые новинки мира моды и красоты.

Tekstura открылась на Тверской

В Москве на Тверской улице открылась вторая студия эстетической красоты Tekstura. Она занимает два этажа, где можно как просто провести время в расслабленной атмосфере, так и выбрать что-то из обширного меню процедур. Тут делают массажи лица и тела (классический, скульптурный, буккальный, лимфодренажный, хиропластический, массаж скребком гуаша), пилинги, обертывания, процедуры в детокс-капсуле Iyashi Dome на косметике Ultraceuticals, Usolab Medical, BABOR, iS Clinical, Zein Obagi, Comfort zone, St. Barth, Ericsson Laboratoire. Интерьер новой студии выполнен в традиционных природных теплых, бежево-коричневых тонах. Каждый материал, фактура, цвет подбирались создателями пространства с тщательностью и вниманием, многие элементы были выполнены на заказ, как, например, зеркала в кабинетах и зоне ресепшена, а массивные бра привезены из Тбилиси.

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Eat My придумала особые лимитки

Российская косметическая компания Eat My выпустила лимитированную коллекцию бальзамов для губ, созданную совместно с благотворительным фондом «Дети-бабочки». Ароматы коллекции навеяны атмосферой беззаботного детства и летних каникул — теплые, уютные и немного ностальгические. Часть средств от продаж будет направлена на помощь людям с редкими генетическими заболеваниями кожи.

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Blizhe готовится к купальному сезону

Марка Blizhe в этом сезоне сфокусировалась на обновлении коллекции купальников: ассортимент коллекции будет дополнен со ставкой на хиты прошлого года — асимметричный бра и плавки бразильяна на регуляторах в классическом черном цвете. В съемках коллекции принимала участие хилинг-терапевт Юлианна Сардар.

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Dr. Vranjes Firenze пошли в интернет

У итальянского бренда интерьерной парфюмерии Dr. Vranjes Firenze был запущен официальный интернет-магазин. Теперь диффузоры, свечи и автопарфюм можно приобрести с бесплатной доставкой по всей России.

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У Lamoda обновление

На онлайн-платформе Lamoda в разделе Premium появились новинки брендов Birkenstock и Sporty & Rich. А также впервые в продажу на российском рынке поступил известный американский бренд одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga.

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Lime показала Азию

Новая женская коллекция Limе Summer’25 переносит нас в атмосферу путешествий по Азии. Она создана из легких льняных и смесовых тканей, а потому подходит как для отпуска у моря, так и для прогулок по городу. В оформлении ищите вышивку кроше, принты с пальмами, украшения в форме цветов и кораллов. Ключевые изделия коллекции — кимоно, платья, свободные брюки и кроп-топы, выполненные в насыщенной цветовой палитре с явным отсылом к краскам буддистских монастырей и тропической природы: от винного, терракотового и зеленого оттенков до классического черного и универсального бежевого.

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Ирина Кириенко