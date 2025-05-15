Донские власти планируют увеличить транспортный налог

В Ростовской области законотворцы планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий повышение транспортного налога. В сопроводительной к документу записке сказано, что после принятия документа, дополнительные доходы бюджета могут составить примерно 500 млн. руб. ежегодно, сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В настоящее время транспортный налог рассчитывается на основе мощности двигателя автомобиля, типа транспортного средства (например, легковой, грузовой, пассажирский и проч.) и года выпуска. В Ростовской области ставка варьируется от восьми до 150 руб. за 1 л мощности (или киловатт для электромобилей).

В новом законопроекте предлагается увеличить ставки транспортного налога примерно на 15% по сравнению с нынешними. Например, для легковых авто с двигателем мощностью от 100 до 150 лошадиных сил включительно ставка составит 20 руб. за лошадиную силу, тогда как сейчас она равна 15 руб.

Сегодня полностью освобождены от уплаты налога следующие категории граждан: Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, лица, которые являются полными кавалерами ордена Славы, ветераны, чернобыльцы, инвалиды, опекуны детей-инвалидов, многодетные семьи, родители, а также супруги инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, если они не вступили в новый брак, участники специальных военных операций и их семьи.

Отмечается, что начиная с 2019 г. льготы по транспортному налогу, установленные в регионе, ежегодно расширялись и переформатировались. Объем налоговых льгот по транспортному налогу социальной направленности составляет 403 млн руб.

Согласно предоставленной информации, основные ставки транспортного налога в Ростовской области не менялись с 2008 г. При этом за период до 2024 г. общая протяженность дорог местного значения в регионе выросла более чем в три раза – до 28 тыс. км, тогда как затраты на ремонт 1 км трасс за эти годы вырос в пять раз.

Валентина Любашенко