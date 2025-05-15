Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за непогоды в Северной Осетии

В Северной Осетии перекрыли движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов транспорта из-за ожидаемых неблагоприятных погодных явлений — сильных осадков и ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

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«Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 минут 15 мая до 8:00 16 мая»,— говорится в сообщении ведомства.

Участникам дорожного движения рекомендовано отказаться от поездок по указанному маршруту до нормализации ситуации, а также соблюдать меры безопасности.

Ранее ГУ МЧС Северной Осетии объявило о действующем с 12 по 15 мая штормовом предупреждении в связи с ухудшением метеоусловий. В регионе прогнозировались интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Тат Гаспарян