Зарплаты топ-менеджеров девелоперов выросли на 55% в кризис

Крупные застройщики в 2024 году увеличили выплаты топ-менеджменту на 55,2%, до 14,98 млрд руб., несмотря на падение продаж новостроек на 22%. ЛСР нарастила выплаты в 2,5 раза, А101 — на 52%, ПИК — на 13%. Лишь «Инград» сократил их втрое из-за продажи бизнеса.

При этом чистая прибыль «Самолета» упала в 3,2 раза, ПИК — на 45%, а «Инград» получил убыток. Эксперты связывают рост зарплат не с эффективностью, а с борьбой за кадры. Кправляющий партнер Ricci Андрей Постников считает, что, даже сталкиваясь со снижением прибыли, девелоперы фокусируются на устойчивости: без сильной команды невозможно ни преодолеть кризис, ни подготовиться к новому циклу роста.

В 2025 году тренд сохранится, но премии будут увязывать с сокращением издержек и внедрением AI. «Самолет» подтвердил, что бонусы зависят от выполнения KPI.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бонусы повышенной этажности».