«Локомотив» помял «Трактор»

Второй финальный матч play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Трактором» завершился в пользу ярославцев — 4:1. Таким образом, они взяли реванш за поражение на старте и сравняли счет в серии. Следующие две встречи пройдут в Челябинске.

Выиграв первый матч финала в Ярославле, «Трактор» практически выполнил гостевую программу-минимум и перед второй встречей уже не испытывал какого-то излишнего давления. Наоборот, челябинцы наверняка получили дополнительную инъекцию уверенности в том, что они способны побеждать такую хоккейную машину, как «Локомотив». Железнодорожники же находились в том положении, когда других вариантов, кроме как сравнивать счет перед выездом на Урал, у них не было. Впрочем, в четвертьфинале с «Авангардом» и полуфинале с «Салаватом Юлаевым» они уже подобное проходили, ведь тогда тоже начинали серии с поражений.

К счастью для «Локомотива», избежал травмы и вышел на лед один из ведущих нападающих клуба Артур Каюмов, которого жестко приложил в предыдущем матче защитник «Трактора» Логан Дэй. Более того, вернулся в состав и словацкий форвард Рихард Паник, выбывший из строя еще в противостоянии с «Авангардом». Причем характер его повреждения, а речь шла о переломе челюстных костей, потребовал оперативного вмешательства. Предполагалось, что сезон ярославцы закончат уже без Паника, но опытнейший мастер, в том числе немало поигравший в Национальной хоккейной лиге, сумел восстановиться в кратчайшие сроки, хотя ему понадобилась специальная защитная маска.

«Локомотив» с первых смен взвинтил темп и попробовал смять «Трактор».

Связка 38-летнего Александра Радулова и 18-летнего Егора Сурина быстро организовала два острых момента подряд, когда гостей сильно выручил голкипер Зак Фукале. Тяжело ему было и после того, как хозяева оказались в большинстве. Казалось, челябинцы не устоят под таким натиском, а они взяли и забили в меньшинстве. Защитник Мартин Гернат не поймал прыгающую шайбу на синей линии в чужой зоне, чем воспользовался Чарльз Робинсон. Силовой форвард стремительно умчался к воротам Даниила Исаева и ловкими движениями клюшки перефинтил его, показав, что умеет не только хитовать. А вот ярославцам ловкости рук как раз и не хватало. 13 их бросков в первом периоде отразил Фукале, и еще 12 заблокировали полевые игроки.

В дебюте второго отрезка встречи вновь напомнил о себе дуэт Радулов—Сурин, когда ярославский юниор при выходе «два в одного» решил разобраться с Фукале сам. И если у него этот номер не прошел, то вот Александр Полунин в похожем эпизоде бросил и затем пропихнул шайбу в сетку на добивании. Вдогонку железнодорожники еще добавили жесткости. Максим Шалунов отправил в нокаут Робинсона, который досрочно покинул площадку, а другому челябинцу — Стивену Кэмпферу прилично досталось от Павла Красковского. «Локомотив» навалился уже всей своей мощью, но «Трактор» по-прежнему не ломался, а Василий Глотов даже едва не вывел его вперед, попав в штангу.

И все-таки хозяева реализовали ощутимое игровое преимущество. Не стареющий душой ветеран Радулов так упорно лез на ворота, что в результате проломил челябинскую оборону. Именно его дерзкий прорыв на пятак привел к тому, что Георгий Иванов доставил шайбу по назначению. Радулова записали в ассистенты, при этом ему в завершении опять не везло. Он и в первом матче отметился броском в штангу, и сейчас в одном из моментов угодил в перекладину.

«Трактор» еще хорошо отделался, пропустив всего два гола и оставшись в игре к третьему периоду.

На старте серии черно-белые вырвали победу благодаря голевому дуплету за 13 секунд в заключительной двадцатиминутке. Но теперь «Локомотив» практически не давал им шансов и был ближе к тому, чтобы увеличить разницу. Только Сурин дважды опасно выкатывался на Фукале, а отличился в итоге Максим Березкин, когда по ситуации очутился в тройке с Ивановым и Радуловым. Снова железнодорожники, что называется, закопали шайбу под воротами, а потом еще Никита Кирьянов поразил пустой створ и пресек попытки гостей совершить камбэк в формате «шесть на пять». «Локомотив» победил 4:1 и поедет в Челябинск при ничейном счете 1:1. Третья встреча финала Кубка Гагарина состоится в субботу, 17 мая.

Александр Ильин