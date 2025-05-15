В Ростовской области открыты новые возможности использования маткапитала
На 20-м заседании областного парламента были приняты изменения в областной закон «О региональном материнском капитале». Изменения открывают дополнительные возможности использования регионального маткапитала сразу по нескольким направлениям, сообщил председатель областной Думы Александр Ищенко.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Согласно сообщению, средства маткапитала теперь можно будет направлять на уплату первоначального взноса по кредитам (займам) для приобретения или строительства жилья.
Во-вторых, региональной выплатой в целях улучшения жилищных условий можно будет воспользоваться не через три года, как раньше, а сразу после рождения (усыновления) третьего или последующих детей.
В-третьих, начиная с 1 марта 2025 года, средства можно использовать на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), с использованием эскроу-счетов. В-четвертых, региональный маткапитал можно будет использовать для лечения детей до 23 лет, при условии, что они обучаются очно.
Ранее был убран критерий нуждаемости, и теперь региональный маткапитал доступен всем многодетным семьям Ростовской области. Действие закона продлено до 2030 года, а размер выплаты в 2025 году превышает 151 тыс. руб., пояснил господин Ищенко.