Сбербанк подсчитал количество дропперов в России

По оценкам Сбербанка (MOEX: SBER), в России сейчас действуют около 2 млн дропперов. Всего с 2023 года для транзита или обналичивания краденых денег свои банковские карты предоставили от 8 млн до 12 млн человек, считают в компании «Информзащита». При этом 30–35% из них являются мигрантами и нерезидентами, уточняют там.



С февраля этого года ежемесячно ряды дропперов пополняют 80 тыс. человек, сообщают в «Информзащите». При этом такая работа переходит в офлайн: мошенники активно начали использовать курьеров-дропов, отмечают в Сбербанке. Они под различными предлогами направляют курьеров к своим жертвам, чтобы лично забрать наличные средства, сбережения и ценные вещи. Злоумышленники делают это в связи с усилением антифрод-защиты банковской системы, считают в Сбербанке.

Официальные данные раскрываются лишь частично. В базу данных Центробанка информация о помощниках злоумышленников вносится в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. На конец 2024 года в этом реестре было 700 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обналичьтесь, миллионы».