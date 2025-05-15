Ростовский «Авиатест» наметит план по выходу из кризиса

Совет директоров ростовского научно-технического предприятия «Авиатест», аффилированного Объединенной авиастроительной корпорацией, обсудит на очередном заседании финансово-экономическое состояние и наметит план мероприятий по выходу из кризиса. Информация об этом размещена на портале Центра раскрытия корпоративной информации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

НТП «Авиатест» занимается разработкой и поставкой наземных автоматизированных систем, с 2015 года предприятие освоило впуск гражданской продукции – автономных мобильных гибридных энергоустановок, работающих от солнечной и ветровой энергии, и светодиодных модулей.

Согласно отчетности, 90% дохода «Авиатеста» за прошедший год обеспечил основной профиль деятельности — научные исследования и разработки. Предприятие заработало более 532 млн руб. благодаря поставкам автоматизированных систем для эксплуатационного контроля и диагностики летательных аппаратов, а еще 142 млн руб. получили от сервисного обслуживания авиатехники.

Примечательно, что в 2024 году экспортная выручка компании в рамках военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами достигла 460,4 млн руб., тогда как в 2023 году у нее не было экспортных контрактов.

По итогам 2024 года компания увеличила выручку почти в 4 раза, до 810,5 млн руб., при этом показала чистую прибыль в размере 621 тыс. руб. 48,98% в уставном капитале компании НТП «Авиатест» в настоящее время принадлежит ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 0,26% — НКО АО НРД, оставшиеся акции распределены между физическими лицами.

Валентина Любашенко