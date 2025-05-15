В Ярославле демонтируют ларек у памятника Некрасову

В Ярославле демонтируют точку общественного питания у памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной. Демонтаж завершат 16 мая, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что павильоны с надписью «Ярпиво» начали появляться в разных районах города. Общественность высказала недовольство сложившейся ситуацией, в частности, заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин решил обратиться к областному прокурору и начальнику УМВД, а также в Роспотребнадзор.

Как сообщают в мэрии, мэр Артем Молчанов поручил сотрудникам Управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма проверить установленные павильоны.

«Сегодня по требованию мэрии предприятие приняло решение о демонтаже объекта у памятника Николаю Алексеевичу Некрасову на Волжской набережной. В отношении остальных точек общественного питания, установленных по городу, проводится работа о возможности их размещения в текущих местах»,— говорится в сообщении мэрии.

Если будет принято решение о допустимости установки точек, то рядом должны поставить биотуалеты и дополнительные урны, а также организовать усиленный контроль за порядком.

«Предприятие должно минимизировать брендирование своих объектов. Предприятие заверило контролирующие органы, что основным ассортиментом будет продукция ярославских производителей в формате стрит-фуда: гамбургеры, хот-доги, картошка фри, десерты, напитки, в том числе безалкогольное пиво»,— поясняют в мэрии.

Как сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», днем 15 апреля с ларька сняли логотип «Ярпиво», а также демонтировали навес.

Алла Чижова