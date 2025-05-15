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На Соборной площади в Петербурге развернули самое большое в мире Знамя Победы

В Петербурге развернули самое большое в мире Знамя Победы. Акция прошла в рамках патриотической экспедиции «Непокоренные», в которой город принял участие впервые, сообщили в пресс-службе Смольного.

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Почетные гости и участники экспедиции, а также более 1 тыс. волонтеров общественных организаций приняли участие в акции на Соборной площади. Они развернули Знамя размером 65 на 35 метров.

Мероприятия патриотической экспедиции проходят в период с 9 по 26 мая. 15 мая в городе состоялось торжественное открытие программы «Непокоренных». В церемонии приняли участие жители блокадного Ленинграда, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, представители общественных организаций, участники СВО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Параде Победы на Дворцовой площади приняли участие более 5 тыс. военнослужащих.

Дарья Астанина

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