«Фосагро» собрала урожай

Первые месяцы 2025 года оказались благоприятными для российских производителей минеральных удобрений. Сезонный рост спроса и повышение цен на основные виды продукции позволили компаниям увеличить как производственные, так и финансовые показатели. Так, «Фосагро» (MOEX: PHOR) нарастило выпуск удобрений на 3,6%, выручку — на треть, а чистую прибыль — в 2,5 раза. Во втором квартале участники рынка и эксперты ожидают сохранения позитивной динамики, но отмечают негативный эффект от укрепления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск производственного комплекса Волховского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро» по производству минеральных удобрений (март 2024 года)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Запуск производственного комплекса Волховского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро» по производству минеральных удобрений (март 2024 года)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Крупнейший в России производитель фосфорных удобрений «Фосагро» в первом квартале 2025 года нарастил выпуск химической продукции на 3,6%, до рекордных 3,1 млн тонн. Как сообщила компания, основной прирост пришелся на фосфорные удобрения (NPS — рост на 57,3%, МСР — на 20,2%), что связано в том числе с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса. Объемы производства азотных удобрений остались на уровне аналогичного периода прошлого года — 672,3 тыс. тонн.

Выручка «Фосагро» выросла на 33,6% относительно аналогичного периода 2024 года, до 159,4 млрд руб., что связано в основном с увеличением объемов продаж фосфорных удобрений на фоне восстановления средних цен на глобальных рынках с начала года.

EBITDA увеличилась на 25%, до 48,8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 72,3%, до 65,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза, до 47,6 млрд руб. Чистый долг сократился с 325 млрд до 263 млрд руб. в основном за счет погашения выпуска еврооблигаций на $500 млн в январе и укрепления рубля. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,41х.

В своей отчетности «Фосагро» отмечает сезонный рост спроса на рынках Европы, Северной и Центральной Америки, Китая и на внутреннем рынке, а также остаточный спрос на карбамид в Индии. Цены на фосфорные удобрения, остававшиеся на стабильно высоком уровне в начале года, к концу квартала начали расти, указывают в компании. Средняя цена на аммофос (MAP) в первом квартале 2025 года составила $587 за тонну на базисе FOB Балтика, что на 14% выше относительно первого квартала 2024 года.

В сегменте азотных удобрений наблюдалась волатильность. Сезонный спрос на ключевых западных рынках в сочетании с дополнительным спросом со стороны Индии стимулировали цены на карбамид в первые два месяца, но весной началась коррекция из-за избыточного предложения, указывают в компании. Средняя цена в январе—марте составила $364 за тонну, что на 22% выше, чем годом ранее.

Во втором квартале в «Фосагро» ожидают рост сезонной активности на ключевых рынках Южного полушария — Индии и Бразилии, что уже способствует росту мировых цен, особенно на фоне сохранения экспортных ограничений в Китае в начале квартала.

Глава Rupec Дмитрий Семягин отмечает, что в первом квартале российские производители минеральных удобрений смогли заработать на внешних рынках благодаря благоприятной конъюнктуре и росту цен на основные группы удобрений. Так, к маю цена MAP увеличилась на 15% относительно января, на диаммофос (DAP) — на 13%.

В MMI также указывают на активное ценовое ралли во втором квартале текущего года на рынке фосфорных удобрений: котировки MAP на базисе FOB Балтика выросли до $675–685 (рост на $80 за тонну к концу первого квартала), котировки DAP укрепились до $660–670 за тонну (рост на $70). Аналогичная динамика наблюдается на рынке других фосфорсодержащих удобрений и сырья, поясняют эксперты. Таким образом, по результатам квартала можно ожидать продолжения активного роста показателей «Фосагро», но повышение мировых цен частично будет компенсировано укреплением рубля, указывают в MMI.

Ольга Мордюшенко