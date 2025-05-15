«Фосагро» собрала урожай
Результаты компании в первом квартале заметно выросли
Первые месяцы 2025 года оказались благоприятными для российских производителей минеральных удобрений. Сезонный рост спроса и повышение цен на основные виды продукции позволили компаниям увеличить как производственные, так и финансовые показатели. Так, «Фосагро» (MOEX: PHOR) нарастило выпуск удобрений на 3,6%, выручку — на треть, а чистую прибыль — в 2,5 раза. Во втором квартале участники рынка и эксперты ожидают сохранения позитивной динамики, но отмечают негативный эффект от укрепления рубля.
Запуск производственного комплекса Волховского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро» по производству минеральных удобрений (март 2024 года)
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Крупнейший в России производитель фосфорных удобрений «Фосагро» в первом квартале 2025 года нарастил выпуск химической продукции на 3,6%, до рекордных 3,1 млн тонн. Как сообщила компания, основной прирост пришелся на фосфорные удобрения (NPS — рост на 57,3%, МСР — на 20,2%), что связано в том числе с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса. Объемы производства азотных удобрений остались на уровне аналогичного периода прошлого года — 672,3 тыс. тонн.
Выручка «Фосагро» выросла на 33,6% относительно аналогичного периода 2024 года, до 159,4 млрд руб., что связано в основном с увеличением объемов продаж фосфорных удобрений на фоне восстановления средних цен на глобальных рынках с начала года.
EBITDA увеличилась на 25%, до 48,8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 72,3%, до 65,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза, до 47,6 млрд руб. Чистый долг сократился с 325 млрд до 263 млрд руб. в основном за счет погашения выпуска еврооблигаций на $500 млн в январе и укрепления рубля. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,41х.
В своей отчетности «Фосагро» отмечает сезонный рост спроса на рынках Европы, Северной и Центральной Америки, Китая и на внутреннем рынке, а также остаточный спрос на карбамид в Индии. Цены на фосфорные удобрения, остававшиеся на стабильно высоком уровне в начале года, к концу квартала начали расти, указывают в компании. Средняя цена на аммофос (MAP) в первом квартале 2025 года составила $587 за тонну на базисе FOB Балтика, что на 14% выше относительно первого квартала 2024 года.
В сегменте азотных удобрений наблюдалась волатильность. Сезонный спрос на ключевых западных рынках в сочетании с дополнительным спросом со стороны Индии стимулировали цены на карбамид в первые два месяца, но весной началась коррекция из-за избыточного предложения, указывают в компании. Средняя цена в январе—марте составила $364 за тонну, что на 22% выше, чем годом ранее.
Во втором квартале в «Фосагро» ожидают рост сезонной активности на ключевых рынках Южного полушария — Индии и Бразилии, что уже способствует росту мировых цен, особенно на фоне сохранения экспортных ограничений в Китае в начале квартала.
Глава Rupec Дмитрий Семягин отмечает, что в первом квартале российские производители минеральных удобрений смогли заработать на внешних рынках благодаря благоприятной конъюнктуре и росту цен на основные группы удобрений. Так, к маю цена MAP увеличилась на 15% относительно января, на диаммофос (DAP) — на 13%.
В MMI также указывают на активное ценовое ралли во втором квартале текущего года на рынке фосфорных удобрений: котировки MAP на базисе FOB Балтика выросли до $675–685 (рост на $80 за тонну к концу первого квартала), котировки DAP укрепились до $660–670 за тонну (рост на $70). Аналогичная динамика наблюдается на рынке других фосфорсодержащих удобрений и сырья, поясняют эксперты. Таким образом, по результатам квартала можно ожидать продолжения активного роста показателей «Фосагро», но повышение мировых цен частично будет компенсировано укреплением рубля, указывают в MMI.