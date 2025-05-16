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Подходы к набережным спускают в оборот

ГБУ «Мостотрест» проведет в этом году десять аукционов на право аренды мест под причалы

22 и 28 мая ГБУ «Мостотрест» проведет торги по сдаче в аренду спусков на трех набережных: реки Карповки, канала Грибоедова и реки Фонтанки. Всего в этом году ведомство проведет десять аукционов на право аренды частей набережных, рассказали «Ъ-СПб» в «Мостотресте». Начальная цена ближайших торгов — 144–152 тыс. рублей за аренду объекта в месяц. Участники рынка водных перевозок отмечают, что в проходных местах аренда спусков под причалы может достигать 1 млн рублей в месяц, но очень часто торги выигрывают организации, не имеющие отношения к водному бизнесу, что затрудняет его ведение.

По состоянию на май 2025 года количество частей сооружений – набережных (спусков), находящихся в оперативном управлении учреждения, составляет – 376, из них сдано в аренду – 117, передано в безвозмездное пользование – 32

По состоянию на май 2025 года количество частей сооружений – набережных (спусков), находящихся в оперативном управлении учреждения, составляет – 376, из них сдано в аренду – 117, передано в безвозмездное пользование – 32

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По состоянию на май 2025 года количество частей сооружений – набережных (спусков), находящихся в оперативном управлении учреждения, составляет – 376, из них сдано в аренду – 117, передано в безвозмездное пользование – 32

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации, размещенной на «ГИС. Торги» и электронной площадке «РТС-тендер», в аренду сдают спуск № 6 протяженностью 25 м и площадью 73,4 кв. м на набережной реки Карповки между Петропавловским и Силиным мостами. Также на торги выставлена часть спуска № 8 протяженностью 41 м (площадь 68,3 кв. м) на набережной канала Грибоедова между Могилевским и Аларчиным мостами и спуск № 25 протяженностью 39 м (площадь 220 кв. м) на набережной Фонтанки между Старо-Калинкиным мостом и Адмиралтейскими верфями. Срок аренды составляет от года до трех лет. Спуски можно будет использовать для швартовки плавательных средств, посадки и высадки пассажиров и установки временных причалов. Начальная цена составляет от 144 до 152 тыс. рублей (аренда за месяц). Заявки принимают до 20 и 26 мая в зависимости от лота. Торги должны пройти на «РТС-тендере» 22 и 28 мая.

Набережные закреплены за СПб ГБУ «Мостотрест» на праве оперативного управления. По состоянию на май 2025 года количество частей сооружений — набережных (спусков), находящихся в оперативном управлении учреждения, составляет — 376, из них сдано в аренду — 117, передано в безвозмездное пользование — 32. Общее количество конструктивных элементов (колец) по всем набережным города — 5275, из них сдано в аренду на реках Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова — 515, уточнили в пресс-службе «Мостотреста». Сейчас части набережных арендуют 85 арендаторов.

В 2024 году город объявил 24 аукциона на право заключения договоров аренды сооружений (набережных). В навигационный период 2025 года планируется провести десять аукционов, сообщили в «Мостотресте». «В аукционе может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Какие-либо предпочтения исключены. Победитель — лицо, предложившее наибольшую величину стоимости арендной платы»,— говорится в ответе пресс-службы ГБУ.

По словам операционного директора судоходной компании «Нева Тревел» Романа Барановского, по итогам аукционов в наиболее проходимых местах аренда в итоге может быть выше 1 млн рублей в месяц. «Торги как форма проведения — рабочая для игроков рынка,— объясняет господин Барановский,— но иногда участие сторонних организаций, не относящихся к водному бизнесу, вносит сумятицу в итоговый результат». Для перевозчиков арендованный причал — это возможность вести самостоятельную игру на рынке водных услуг, он необходим для всех бизнес-процессов, добавляет представитель компании «Нева Тревел».

Однако далеко не все судовладельцы могут позволить себе участвовать в торгах и арендовать спуски за такие цены, рассказал генеральный директор компании «Астра Марин» Андрей Кузнецов. Участник рынка отмечает, что чаще всего торги выигрывают предприниматели, вообще не имеющие отношения к водным перевозкам, которые потом перепродают право аренды спусков судовладельцам. «Набережные — это городская общественная инфраструктура, и я за то, чтобы она была доступна для всех, чтобы город регулировал ценообразование за пользование спусками и качество данной инфраструктуры»,— высказался игрок рынка. По его словам, завышенные цены на аренду спусков, устанавливаемые победителями торгов, судовладельцы вынуждены компенсировать недешевой стоимостью билетов на водных маршрутах.

Александра Тен

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