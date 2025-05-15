Москва продлевает аренду 660 дорожных камер

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил конкурс на «оказание услуг по обеспечению бесперебойного функционирования» комплексов фиксации нарушений ПДД, их передислокации и ремонта в случаях возникновения аварийных ситуаций. Речь идет о 660 дорожных камерах типа «Стрелка-СТ», «Стрелка-360» и «Стрелка-Плюс». Приборы будут обслуживаться до ноября 2026 года. Предполагаемая сумма контракта — 1,52 млрд руб.

По данным ЦОДД, в Москве действует 3,8 тыс. дорожных камер, способных распознавать 65 видов нарушений. Материалы c комплексов передаются ГИБДД для оформления штрафных постановлений, которые направляются по почте автовладельцам. За четыре месяца 2025 года с помощью камер было зафиксировано более 10 млн нарушений.

Основную часть камер ЦОДД арендует в рамках регулярно перезаключаемых контрактов. Так, в 2016 году центр арендовал на пять лет 500 комплексов (на 3 млрд руб.), в 2024 году — 125 камер, встроенных в балки на крыше патрульных автомобилей (на 1,3 млрд руб.). Арендные контракты являются «эффективной и удобной» схемой для бюджета, поясняли ранее в ЦОДД, поскольку подрядчик в течение пятилетки обеспечивает работоспособность приборов. Комплексы, обслуживание которых запланировано в рамках нового контракта, устанавливались начиная с 2012 года, когда схемы с арендой еще не применялись. Эти приборы находятся на балансе ЦОДД.

Александр Воронов, Иван Тяжлов