Вход на станцию метро «Площадь Ленина» ограничат в связи с ремонтом эскалатора

С 20 мая в связи с ремонтом эскалатора введут временные ограничения в первом вестибюле станции метро «Площадь Ленина», сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Они продлятся до 1 августа.

В будние дни с 08:00 до 09:00 будет закрыт выход на Финляндский вокзал и площадь Ленина. Вечером, с 17:20 до 19:00 вход на станцию будет ограничен. В первый месяц лета, 21 и 22 июня, вход в вестибюль полностью закроют.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работу станции «Петроградская» ограничили до середины июля из-за ремонта эскалатора. По рабочим дням с 07:30 до 10:30 вход в вестибюль будет закрыт, а с 15:15 до 19:50 — ограничен.

Андрей Маркелов