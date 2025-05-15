Рубио: Европа имеет решающее значение в урегулировании конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с другими министрами иностранных дел «Трансатлантической пятерки» — Франции, Германии, Италии, Великобритании. Он сказал им, что Европа имеет решающее значение в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«Госсекретарь Рубио проинформировал министров об усилиях президента Трампа по прекращению бессмысленного кровопролития на Украине и подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры для быстрого и прочного мирного урегулирования»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В разговоре с министрами на полях саммита глав МИДов стран НАТО Марко Рубио также добавил, что американские оборонные компании не должны оставаться в стороне от усилий Европы по перевооружению. Кроме того, представители «Трансатлантической пятерки» обсудили ситуацию в Сирии и переговоры США с Ираном о ядерной сделке.

О российско-украинских переговорах — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».