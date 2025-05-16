Номер не прошел

Две инстанции арбитражного суда отказали Роскомснаббанку в обращении взыскания на здание отеля «Урал тау» в Уфе стоимостью более 700 млн руб. Банк, которым с 2019 года управляет Агентство по страхованию вкладов, пытался доказать, что имеет право на здание, так как оно было заложено по двум кредитным договорам, а заемщики свои условия не выполнили. Арбитражный суд Башкирии, а следом за ним Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд сошлись в одном: истец пропустил срок давности, обратившись с соответствующим заявлением летом 2024 года. АСВ намерено подать кассационную жалобу. Юристы полагают, что суды формально подошли к рассмотрению иска и кассационная инстанция может отменить их решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды отказались передать отель "Урал тау" Роскомснаббанку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Суды отказались передать отель "Урал тау" Роскомснаббанку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Роскомснаббанку в лице его конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов не удалось обратить взыскание на здание гостиницы «Урал Тау» на улице Гоголя в Уфе общей площадью около 7 тыс. кв. м. Также банк просил определить начальную продажную стоимость объекта в 716 млн руб.

Отель возводили к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоялись в Уфе в 2015 году. Инвестором и застройщиком гостиницы было ООО «Строительная фирма “Прогресс”», принадлежащее семье предпринимателя Арменака Тонояна. Позднее господин Тоноян был совладельцем ООО «Урал-тау».

Как следует из материалов дела, в августе 2016 года между Роскомснаббанком и ООО «Атола» (правопредшественник ООО «Урал-тау») был заключен договор залога, по условиям которого «Атола» заложила отель по кредитным обязательствам дружественных ООО «Транс-лизинг» и ООО «Фрегат». Обе стороны тогда оценили здание в 716 млн руб. В марте 2017 года договор был расторгнут.

Чуть более двух лет спустя арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом. После этого Агентство по страхованию вкладов, проведя ревизию, обратилось с заявлениями о признании банкротами должников банка. Среди них был «Фрегат», который задолжал по кредиту 955,9 млн руб., и «Транс-лизинг» — банк вошел в реестр его кредиторов на 280,4 млн руб.

Башкомснаббанк был создан в 1991 году в Уфе, а в 2018 году переименован в Роскомснаббанк. Организацию контролировала семья предпринимателя, бывшего депутата Курултая Флюра Галлямова. В 2019 году банк потерял лицензию, а в июле 2021 года был признан банкротом.

Учитывая, что «Фрегат» и «Транс-лизинг» не погасили задолженность, банк попытался отменить расторжение договора залога, но в ноябре 2023 года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявления. Однако полгода спустя, в апреле 2024 года, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным соглашение о расторжении договора.

На этом основании Роскомснаббанк решил обратить взыскание на здание отеля и выставить его на торги.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции обратил внимание на постановление апелляции, которая, с одной стороны, признала расторжение договора ипотеки недействительным, но применять последствия недействительности сделки в виде восстановления права на залог не стала. Кроме того, отметил арбитражный суд Башкирии, банк знал о расторжении договора ипотеки и имеющейся задолженности со стороны «Фрегата» и «Транс-лизинга» еще в марте 2019 года, но заявление об обращении взыскания на здание отеля подал только в июне 2024 года.

В апелляционной жалобе Роскомснаббанк назвал решение республиканского суда формальным, так как в апреле 2024 года был «установлен факт недобросовестных действий сторон, направленных на причинение вреда правам и интересам кредиторов банка с помощью лишения банка права обратить взыскание на имущество». С пропуском срока исковой давности банк не согласился. По его мнению, до постановления апелляционной инстанции (апрель 2024 года) у него не было оснований для обращения с заявленными требованиями.

Апелляционная инстанция согласилась не со всеми выводами нижестоящего суда. Так, отметила она, в апреле 2024 года суд не отказывал в восстановления прав на залог, в постановлении «было отмечено, что признание соглашения о расторжении договора залога недействительным фактически влечет восстановление залоговых правоотношений». Тем не менее апелляционный суд поддержал вывод о пропуске срока исковой давности. АСВ стало исполнять обязанности временной администрации в Роскомснаббанке в марте 2019 года, а с иском о праве на отель обратилось позднее трехлетнего срока.

В пресс-службе АСВ сообщили «Ъ», что будут подавать кассационную жалобу на решения судов.

«Судебные акты по делу представляются уязвимыми для кассационного пересмотра, поскольку основаны на чрезмерно формалистском подходе. Отказ в обращении взыскания на предмет ипотеки, несмотря на признание соглашения о расторжении ипотеки недействительным, не соответствует правовой природе последствий ничтожности сделки, поскольку право залога должно восстанавливаться вне зависимости от регистрационных формальностей. Кроме того, вывод об истечении срока исковой давности игнорирует подход Верховного суда РФ к технической невозможности защиты права, которая в данном случае сохранялась вплоть до признания соглашения недействительным»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов