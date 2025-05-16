Спорщики зашли в гримерку

В рамках судебного процесса между властями Перми и арендатором парка Горького о сносе самовольных построек ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) направило встречный иск. Компания требует признать свое право собственности на пристрой к театру эстрады, где в праздники и выходные проходят различные концерты. В парке Горького говорят, что иск подали в ответ на изменение требований администрации о сносе театра. Пристрой в ЦПР называют гримеркой, поясняя, что он составляет единый комплекс с театром эстрады и был передан арендатору парка вместе с остальным имуществом. В мэрии изменение требований пока не комментируют. По словам юриста, обычно такие споры решаются определениями о сносе построек или приведении их в соответствие с полученной разрешительной документацией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арендатор парка Горького — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) подало встречный иск к городскому департаменту земельных отношений. ЦПР потребовал признать право собственности на пристрой к театру эстрады (сцена на главной площади парка Горького). Согласно определению Арбитражного суда Пермского края от 29 апреля, речь идет об одноэтажном кирпичном здании, расположенном на участке парка площадью 8,3 га. Этот пристрой рассматривается арендатором парка как вспомогательный объект, функционально связанный театром эстрады. Суд принял иск ЦПР к рассмотрению.

Встречный иск подан парком Горького в ответ на заявление департамента земельных отношений, которым подразделение администрации оспаривает право собственности парка на театр эстрады и проходную будку. Дело рассматривается в суде уже почти полтора года. Другим иском мэрия требует признать самостроями и снести шесть объектов в парке: туалеты, гараж, летние кафе и аттракцион «Дом Дракулы», который осенью арендатор сам демонтировал.

В парке Горького отметили, что исковое заявление было подано компанией в ответ на изменение исковых требований департаментом земельных отношений. Около месяца назад ДЗО вместо оспаривания капитальности театра эстрады потребовал его сноса. Ранее судебная экспертиза признала театр эстрады капитальным сооружением, уточнили в парке. «Театр эстрады состоит из сцены и неотделимой от него гримерки — пристроя, упомянутого во встречном иске. В нем перед выступлением переодеваются артисты и детские коллективы, там находятся также сценарный техник и режиссер. Гримерка в составе театра эстрады была передана муниципалитетом в основной капитал компании-арендатора парка вместе с остальным имуществом»,— пояснили в Центральном парке развлечений им. М. Горького.

Отметим, в судебном определении по иску ДЗО от 11 марта указано, что истец ходатайствовал об уточнении исковых требований. Однако суть уточнений в судакте не раскрывается. Ходатайство департамента земельных отношений было принято судом, после чего ответчик попросил отложить разбирательство.

В департаменте земельных отношений обещали прокомментировать встречное исковое заявление и свои актуализированные требования после следующего заседания, которое назначено на 22 мая.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков обращает внимание, что сейчас не до конца понятны обновленные требования департамента. Скорее всего, изменение требований связано с результатами судебной экспертизы, указавшей на капитальный характер театра. Если это так, то в случае удовлетворения судом уточненного требования департамента о сносе здания театра это, по сути, позволит истцу достичь и требований, заявленных изначально: исключения из ЕГРН сведений о правах ЦПР на спорный объект. Встречное требование парка Горького направлено на сохранение объектов и признание прав на них. Дело в том, что статус сооружения вспомогательного использования позволяет его владельцу обойтись без получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию.

«Обычно такие споры разрешаются решениями о сносе построек или их приведении в соответствие с полученной разрешительной документацией»,— рассуждает Максим Кузнеченков. В то же время, поскольку снос объекта — это крайняя мера, суд должен установить наличие серьезных оснований для удовлетворения таких требований: если сохранение спорных объектов создает угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает градостроительные и иные нормы и правила, дополняет эксперт.

Евгения Ахмедова