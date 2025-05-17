Отгремев, не кончились бои

В Москве уже наступило 9 мая, когда в берлинском районе Карлсхорст трое представителей германского командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Окончание боевых действий было назначено на 23.01 8 мая 1945 года. Проблема оказалась в том, что на некоторых участках фронта — из тех, где боевые действия еще шли,— о капитуляции узнали не сразу, а когда узнали, то не во всех случаях поддержали это решение. Очаги ожесточенного сопротивления немцев сохранялись еще несколько дней и даже недель, и эти последние бои продолжали уносить жизни солдат, офицеров и гражданских лиц. В год 80-летия Победы корреспондент “Ъ” Иван Тяжлов напоминает читателям, что война далеко не всегда заканчивается сразу же после официального объявления о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Тексель — крохотная точка на карте северо-западной Европы

Фото: Lencer / Wikipedia Остров Тексель — крохотная точка на карте северо-западной Европы

Фото: Lencer / Wikipedia

Соседи — белые медведи

Официальное окончание Второй мировой войны наступило через несколько минут после 9 утра по токийскому времени 2 сентября 1945 года, когда представители японского правительства и военного командования подписали безоговорочную капитуляцию на борту американского линкора «Миссури». В России памятной датой окончания Второй мировой считается 3 сентября, да и в целом процесс японской капитуляциии оказался растянут во времени. Приказ главного штаба императорских вооруженных сил о прекращении сопротивления последовал еще в середине августа, но некоторые армейские и флотские соединения сдавались до 30 ноября — в этот день британский командующий Луис Маунтбеттен принял капитуляцию японского гарнизона Сайгона (ныне Хо-Ши-Мин, Вьетнам) и всей Южной группы армий. Но и в Европе далеко не все стихло прямо в ночь с 8 на 9 мая.

Когда генерал Дуглас Макартур, адмирал Честер Нимитц, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, генерал Су Юнчан и адмирал Брюс Фрейзер принимали капитуляцию Японии на борту USS «Миссури», на далеком заснеженном Шпицбергене, архипелаге в пяти с половиной сотнях километров к северу от Норвегии, в это время еще было 1 сентября. На небольшой изолированной от всего мира метеостанции находились десять немецких солдат под командой зондерфюрера Вильгельма Деге. Скорее всего, они вспомнили, что именно в этот день шесть лет назад началась мировая война. Узнать о ее окончании им только предстояло.

Деге было 34 года. Хотя его звание звучит по-эсэсовски, означает оно лишь то, что вермахт нуждался в его гражданской специальности, а по гражданской специальности он был географом и исследователем Шпицбергена. Уроженец Рейнской области, в армию он попал в 1940-м, а в 1944-м возглавил метеостанцию на хорошо знакомом ему архипелаге.

Метеостанция на этих островах нужна была немцам для обеспечения передвижения самолетов, кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике. Принято считать, что Деге и его люди ничего не знали о самоубийстве Гитлера, капитуляции Германии и победе союзников, но это едва ли возможно: метеостанция лишена практического смысла, если она не связана с «большой землей» линиями передачи данных. Канал связи, по которому Деге передавал свои сводки, по-видимому, действительно прекратил функционировать 29 апреля 1945 года: Берлин в это время ожесточенно штурмовали советские части, командованию стало не до прогноза погоды.

Но представить себе, что радист метеостанции в тот же день совсем перестал слушать эфир, все же сложно. А эфир — английский, американский, норвежский, русский — был полон сообщениями о капитуляции.

Дело, скорее всего, не в отсутствии связи, а в том, что к команде Деге просто не пришла смена, и первыми людьми, которых они увидели, оказались 4 сентября норвежские охотники на тюленей.

Приученный делать все по порядку, Деге составил и подписал в присутствии норвежцев акт о капитуляции вверенного ему подразделения и сдал капитану их судна пулемет, пистолет и восемь винтовок. Вместе с норвежцами последние немецкие солдаты Второй мировой вернулись на континент. Через месяц Деге исполнилось 35, он счел, что это подходящий возраст для начала преподавательской карьеры, и позднее защитил докторскую по педагогике. В 1960-х он успел несколько лет поработать в правительстве своей родной земли Северный Рейн-Вестфалия. Умер Вильгельм Деге в 1979 году в возрасте 69 лет. В 1985-м его сын Экхарт нашел на Шпицбергене место, где когда-то стояла метеостанция, оказавшаяся последней точкой на карте Второй мировой войны в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С высоты птичьего полета видно, что Тексель — низкий, ровный, практически лишенный леса, но вполне обитаемый

Фото: Cycletours_holidays / flickr С высоты птичьего полета видно, что Тексель — низкий, ровный, практически лишенный леса, но вполне обитаемый

Фото: Cycletours_holidays / flickr

Сопротивление бесполезно

История последних дней сопротивления немецких частей на территории нынешней Чехии довольно широко известна, она вполне закрепилась в советском каноне Великой Отечественной войны. Пражская наступательная операция в целом заняла еще трое суток после подписания капитуляции. Танки первого Украинского фронта вошли в восставшую против немцев столицу Чехословакии около четырех утра 9 мая. Один из трех танков авангарда был подбит, в начавшейся перестрелке погиб лейтенант Иван Гончаренко — человек, образ которого на долгие годы стал собирательным для всех, кто погиб после официального окончания войны. Только 9 мая во время боев в Праге и пригородах погибло около полусотни советских солдат и офицеров.

Гитлеровские части на территории Чехословакии состояли главным образом из войск СС, командиры которых были наиболее фанатично преданы идее тотальной войны до конца.

Хотя немцы попали как между молотом и наковальней между советскими войсками и наступавшими с запада американцами, отдельные соединения продолжали борьбу еще несколько дней.

Так, несколько тысяч эсэсовцев под командованием обергруппенфюрера Карла фон Пюклер-Бургхауса попытались сдаться 9 мая третьей армии США, но получили отказ. До конца дня 12 мая они продолжали сопротивление на два фронта — против советских и американских частей. В конце концов фон Пюклер объявил о сдаче, а затем уехал в расположенное неподалеку собственное поместье и там застрелился вместе с двумя ближайшими помощниками. До 16 мая в плен советским войскам сдались в окрестностях Праги почти 30 тыс. немецких военных и эсэсовцев.

Еще одним театром военных действий, где борьба продолжалась в течение нескольких дней, недель, а местами и месяцев после капитуляции Германии, стала западная часть Латвии (немцы традиционно, еще со времен Тевтонского ордена называли эту часть Прибалтики Курляндией). В конце войны на участке суши, замыкающем с юго-запада акваторию Рижского залива, скопились около 300 тыс. немецких солдат и офицеров, окруженных и прижатых к морю советскими частями. Германское командование пыталось обеспечить их эвакуацию морем, но после капитуляции это стало невозможно.

В день, когда было получено официальное сообщение о поражении Германии, большая часть окруженных в Курляндском котле немцев предпочли сдаться — их число превысило 284 тыс. человек. Но часть солдат и командиров предпочли продолжать борьбу.

И в итоге активные боевые действия продлились до конца мая, а спорадические столкновения — до июля, перейдя постепенно в охоту советских властей за уцелевшими немцами и латышскими «лесными братьями», отказавшимися признавать советскую юрисдикцию в Прибалтике. Но до конца мая 1945 года война все еще шла всерьез. Например, 22 мая советская разведка обнаружила двигавшийся походным порядком по лесной дороге отряд СС в 300 человек под командованием обергруппенфюрера Вальтера Крюгера (застрелился, когда уничтожение отряда стало неизбежным). При ликвидации Курляндского котла советские военные потеряли около 30 тыс. убитыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе восстания одни его участники так и остались в немецкой военной форме, а другие переоделись в гражданское. Впрочем, к грузинам из мятежного батальона примкнули многие местные жители

Фото: J.A. van der Vlis / Anefo / Nationaal Archief В ходе восстания одни его участники так и остались в немецкой военной форме, а другие переоделись в гражданское. Впрочем, к грузинам из мятежного батальона примкнули многие местные жители

Фото: J.A. van der Vlis / Anefo / Nationaal Archief

Острова в океане

Похожая ситуация возникла на датском острове Борнхольм в западной части Балтийского моря, расположенном ближе к Швеции, чем к Дании или Германии, и захваченном немцами в начале войны. Когда исход войны стал очевиден, немцы начали активную эвакуацию гарнизона острова, состоявшего из 12 тыс. солдат и офицеров. Комендант Борнхольма капитан Герхард фон Кампц рассчитывал сдаться британцам, эвакуировавшись в занятую ими часть Германии. Но советский адмирал Николай Кузнецов убедил командование, что на остров необходимо высадить десант. 9 мая советская стрелковая рота высадилась на Борнхольме. Немцы сначала не оказывали сопротивления, но их командиры потребовали от советского капитана второго ранга Дмитрия Шавцова увести своих людей: сдаваться гарнизон собирался англичанам. В итоге Шавцов принял решение вступить в бой — и вел его против многократно превосходящих сил противника до утра 11 мая, пока все оставшиеся в живых 11 тыс. гитлеровцев не капитулировали вместе со своими надменными командирами. Шавцов потерял 30 человек из 108 прибывших на остров под его началом.

На другом острове у другого конца Европы — Крите — высадившиеся англичане оказались лицом к лицу с вооруженными греческими повстанцами, которые оказались вовсе не рады появлению британцев. Немедленно после высадки 28-я пехотная бригада британских вооруженных сил оказалась блокирована греческими партизанами. Дела у англичан оказались настолько плохи, что им пришлось по радио вызывать немецкий 212-й батальон мотострелков. Немцы, которым вообще-то полагалось разоружиться еще в ночь на 9 мая, продолжали поддерживать военные операции англичан на Крите до конца июня 1945 года.

Но был еще один остров — в Северном море, где развернулись события, ставшие последним актом драмы иностранных частей на германской службе.

Общеизвестно, что в последние дни войны те из них, что находились в Австрии, Чехии и Северной Италии, подняли восстания против своих немецких командующих, надеясь, что им простят коллаборационизм. Затем эти отряды, сформированные главным образом из бывших советских военнопленных, старались выйти к западным союзникам, но те передали большую часть этого контингента советскому командованию. Однако события апреля—мая 1945 года на голландском острове Тексель, развернувшиеся по похожему сценарию, долгое время оставались на периферии внимания военных историков.

Об одной из последних битв Второй мировой войны, продолжавшейся в течение двух недель после подписания Акта о безоговорочной капитуляции, европейская общественность заново узнала только летом 1995 года после публикации в Der Spiegel («День рождения смерти», Geburtstag des Todes, 1995, №20, S. 188–190, доступ к сайту издания ограничен в России с июня 2024 года). До этого ей была посвящена лишь 70-страничная брошюра голландского журналиста Дика ван Реевейка (Dick van Reeuwijk) «Восстание грузин», продававшаяся исключительно на месте событий. Речь шла о восстании нескольких сотен этнических грузин, служивших в рядах Вермахта на крошечном голландском острове Тексель. Они переменили свои симпатии незадолго до конца войны. Гарнизон острова пытался подавить восстание и так увлекся процессом, что не заметил ни капитуляции германских вооруженных сил в Нидерландах с 4 на 5 мая, ни окончательной капитуляции, подписанной, как известно, сначала в Реймсе, а затем в Берлине 7 и 8 мая. В боях на Текселе в совокупности погибли более 3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маяк Де Коксдорп был одной из последних точек организованного сопротивления повстанцев, но его взятие не обернулось победой для гарнизона

Фото: Vlis, J.A. van der / Anefo / Wikipedia Маяк Де Коксдорп был одной из последних точек организованного сопротивления повстанцев, но его взятие не обернулось победой для гарнизона

Фото: Vlis, J.A. van der / Anefo / Wikipedia

Окраина войны

Тексель — крошечный остров в Западно-Фризском архипелаге, цепочкой отделяющем залив Ваддензее от основной акватории Северного моря на северо-западе Нидерландов. Это самый южный и наиболее населенный остров в группе: сейчас на нем живут около 13 тыс. человек. С ближайшим материковым берегом он связан паромной переправой: паром из города и порта Ден-Хелдер (население около 56 тыс. человек) преодолевает чуть меньше четырех километров моря. Остров совсем низкий, высшая его точка поднимается всего на два метра над водой. Тем не менее на Текселе расположены несколько небольших населенных пунктов и маяки.

Немцы заняли остров в июне 1940 года и значительно укрепили его, построив несколько бункеров и бетонные укрепления в рамках создания так называемого Атлантического вала, призванного, по замыслу нацистских стратегов, предотвратить вторжение с Запада. Во время войны голландское Сопротивление предпочитало не предпринимать никаких вылазок на Текселе, поскольку там прятались партизаны, замеченные оккупантами в других частях страны. После того как союзники в июне 1944-го высадились в Нормандии, Тексель утратил стратегическое значение: там больше не за что было сражаться, судьба укреплений и гарнизона зависела от общего исхода борьбы, который в целом уже выглядел очевидным.

800 этнических грузин, в основном бывших советских военнопленных с Восточного фронта, были мобилизованы в так называемый Грузинский легион и в январе 1945 года прибыли на Тексель в составе 822-го Грузинского пехотного батальона, в котором также служили 400 немцев, в том числе большинство старших офицеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2005 году мемориальное грузинское кладбище на Текселе посетил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. Некоторые участники событий в тот момент еще были живы

Фото: Inyucho / Wikipedia В 2005 году мемориальное грузинское кладбище на Текселе посетил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. Некоторые участники событий в тот момент еще были живы

Фото: Inyucho / Wikipedia

День рождения восстания

Грузинские военные в этом батальоне были, по мнению ряда послевоенных немецких и голландских исследователей, не особенно лояльны по отношению к немецкому командованию и тем более нацистскому политическому руководству и сделались коллаборационистами в основном для того, чтобы избежать жестокой судьбы, ждавшей их в лагерях для военнопленных. Вероятно, практически сразу по прибытии на остров, расположенный в соблазнительной близости от сражающихся союзников, в грузинской среде возник замысел восстания, для которого был придумано кодовое название — «День рождения» (по-грузински «дабадебис дгес», но, по свидетельствам выживших, повстанцы использовали русский вариант).

Вероятно, на формирование плана восстания повлияли контакты грузин с бойцами голландского Сопротивления и разведкой союзников: они, вероятно, могли рассчитывать на военную поддержку своего выступления.

Восстание началось в ночь с 4 на 5 апреля: в первые же несколько часов грузины убили большую часть своих немецких сослуживцев — многих во сне — с помощью штыков и ножей.

По условному сигналу — это было поздравление с днем рождения — был убит, в частности, ефрейтор Алекс Райнхардт. Командир 822-го батальона майор Клаус Брайтнер, допрошенный после войны, заявил, что офицеры части не имели ни малейшего представления о возможном саботаже и тем более восстании грузин: «Ведь они носили германскую военную форму».

К грузинским повстанцам теперь уже открыто присоединились голландские подпольщики. Один из них, Хюг Снук, рассказывал позднее, что в ту ночь были убиты практически все немецкие солдаты батальона, включая тех, кто готов был сдаться: «Каждый немец получил пулю». Восставшие заняли главную немецкую квартиру на острове — базу «Тексла» рядом с городком Ден Бург. Видимо, по согласованию с союзниками они намеревались захватить также мощные артиллерийские батареи, расположенные на южном и северном берегах острова и простреливавшие проходы из открытого моря в Ваддензее. Но это повстанцам не удалось: батареи остались в немецких руках. Оттуда было передано сообщение главному командованию в Берлин — в ответ пришло недвусмысленное приказание уничтожить повстанцев поголовно.

Две артиллерийские батареи Текселя развернули в сторону суши все стволы, для которых это было технически возможно, и открыли огонь по городку Ден Бург, в котором, разумеется, находилось в основном гражданское население. Кроме того, в течение нескольких часов после восстания на острове высадились подкрепления — 2 тыс. солдат и офицеров 163-го полка морской пехоты, снабженные в том числе полевой артиллерией. Военные получили приказ открывать огонь по любому населенному пункту или сооружению, в котором могли находиться повстанцы: судьба местных жителей немцев больше не интересовала. Майор Брайтнер позднее вспоминал, что немцы отдавали полностью отдавали себе отчет в том, что война проиграна: «Но до этого мы намеревались отомстить грузинам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Море, омывающее берега Текселя, оказалось более могучим, чем некогда грозные бетонные сооружения Атлантического вала

Фото: Noske, JD / Anefo / Национальный архив Нидерландов Море, омывающее берега Текселя, оказалось более могучим, чем некогда грозные бетонные сооружения Атлантического вала

Фото: Noske, JD / Anefo / Национальный архив Нидерландов

Опасные дороги в дюнах

После прибытия подкреплений тяжелые бои продолжались еще около двух недель. В одной из последних схваток был убит командир повстанцев Шалва Лоладзе. В конце концов в руках его товарищей по оружию, отступавших перед численно превосходящим и лучше снаряженным врагом, остался только маяк у северной оконечности острова. Его удерживали несколько дней: грузинские снайперы, занявшие позицию на самом верху башни, несколько раз успевали причинить непоправимый ущерб цепи атакующих, пока они двигались к маяку через окружающую его пустошь. В конце концов маяк был взят, несколько остававшихся там грузин покончили с собой.

Взятием маяка боевые действия не закончились: грузины, опиравшиеся на поддержку местных жителей в целом и сети Сопротивления в частности, развернули партизанскую войну, что, в свою очередь, породило ответную жестокость немцев. 22 апреля те принялись прочесывать остров (чуть больше 23 км с севера на юг и около 10 км с востока на запад в самом широком месте), выстроившись цепью на расстоянии пары метров друг от друга.

Обнаруженных грузин немедленно расстреливали, но нескольким из них, раненным и полностью измотанным, все же удалось спрятаться на заминированных пляжах западного берега или в домах местных жителей.

Если их обнаруживали, дом хозяина предавали огню, а самих повстанцев заставляли копать себе могилу, предварительно сняв униформу: по приказу командования, они не могли подвергаться казни в мундире.

Парадоксально, но, несмотря на крошечное расстояние, отделявшее Тексель от материка, известие о капитуляции немцев в Голландии 5 мая либо достигло острова с опозданием, либо было проигнорировано командованием гарнизона. В этом мало удивительного — всего за несколько дней до капитуляции германские генералы продолжали настойчиво убеждать своих подчиненных в полной неприемлемости сдачи. Изолированный гарнизон был вполне в состоянии поддерживать военную активность и продолжал карательные экспедиции по поселкам и пустошам, охотясь на повстанцев и неся потери.

При этом кураж первых дней охоты постепенно отступал. Ситуация выглядела с каждым днем все абсурднее: мирные голландцы в ожидании неизбежной высадки союзников начали украшать дома и улицы. Некоторым из этих домов суждено было сгореть в ходе охоты на повстанцев. По улицам днем маршировала вооруженная немецкая пехота — не то чтоб бодрая, но иногда еще способная проорать строевую песню, а после заката солнца на тех же улицах чувствовали себя хозяевами голландские партизаны и уцелевшие грузины.

Так продолжалось до утра 20 мая, почти две недели после капитуляции. Одной из последних жертв войны на острове Тексель стал пекарь Тео Шмит: в первые дни восстания он чем-то помог повстанцам, и 17 мая двое из них зашли его навестить. Один из повстанцев открыто носил пистолет, и Шмит попросил его убрать оружие, заявив, что он боится ограбления. Повстанцы, видимо, чувствовали себя настолько уверенно, что обладатель пистолета вынул обойму, но забыл про патрон в стволе и по неосторожности убил пекаря.

Крест святой Нины

20 мая до Текселя наконец добрались канадские экспедиционные части, которые разоружили оставшихся в живых немцев. Канадский командир оценил потери немцев в 2347 человек. Таким образом, в ходе восстания, которое формально вроде бы было подавлено, оказался уничтожен почти весь гарнизон вместе с прибывшим в апреле подкреплением. По другим оценкам, немцы потеряли около 800 человек, то есть треть личного состава. Потери грузин канадцы оценили в 470 человек. Таким образом, более 300 человек выжили. По другим данным, погибли 565 грузин, а в живых остались только 228 участников восстания. Потери голландцев оцениваются в 117 человек. Данных о потерях канадских экспедиционных частей на Текселе нет.

Канадские военные известили советское командование о восстании на Текселе и о героической борьбе грузин. Ряд участников восстания, по-видимому, избежали репрессий, которым подверглось подавляющее большинство репатриированных коллаборационистов советского происхождения. Участник событий на Текселе Ной Гонгладзе после войны работал в Грузии директором пансионата и утверждал, что до 15 мая никто на острове не знал о капитуляции Германии. Другой участник восстания, Евгений Артемидзе, мирно дожил в Манглиси (Грузия) до 2020 года. В советской официальной традиции восстание на Текселе в основном игнорировалось, но в 1968 году на студии «Грузия-фильм» вышел художественный фильм «Распятый остров».

По крайней мере часть повстанцев, вернувшихся в советскую юрисдикцию, участие в мятеже не избавило от ответственности за коллаборационизм.

По некоторым данным, 26 участников восстания были депортированы вместе с семьями, другие прошли через тюрьмы и лагеря и были реабилитированы только в середине 1950-х.

Те их товарищи по борьбе из числа голландцев, которые пытались после войны установить контакт с бывшими участниками событий на острове, становились в годы холодной войны объектом пристального внимания нидерландских контрразведчиков.

В остальном же история восстания и последующей борьбы, продолжавшейся даже после общей германской капитуляции, со временем оказалась прочно забыта почти всеми, кроме разве что тех, кто до сих пор ухаживает за грузинским мемориалом на местном кладбище, на котором герб СССР соседствует с православным крестом и грузинским крестом св. Нины. Монумент установлен местной общиной в 1953 году.