Шашечки тянут на экзамены

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штраф в 5 тыс. руб. для таксистов, не прошедших аттестацию на знание местных достопримечательностей и правил перевозки багажа. С 1 марта 2025 года обязательная аттестация, в ходе которой таксисты должны ответить на 10 из 300 вопросов, была введена в Москве и области. Вопросы для таксистов несложны и штраф за отсутствие аттестации оправдан, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У властей появляется новый повод оштрафовать подмосковных таксистов — за отсутствие аттестации на знание достопримечательностей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ У властей появляется новый повод оштрафовать подмосковных таксистов — за отсутствие аттестации на знание достопримечательностей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект, вносящий изменения в подмосковный КоАП, в Мособлдуму внес областной губернатор Андрей Воробьев. В кодекс вводится статья о «нарушении требований, предъявляемых к водителю легковому такси». По ней таксисту, не прошедшему аттестацию на знание областных достопримечательностей, местоположения больниц, школ, стадионов, вокзалов, зданий органов госвласти и правил перевозки багажа, «а также путей подъезда к ним», грозит штраф в 5 тыс. руб.

В пояснительной записке к документу говорится, что таксисты аттестуются через автоматизированную систему (в соответствии с соглашением между Москвой и областью), а процедура нужна водителям «для соблюдения правил дорожного движения, повышения безопасности поездок и ориентирования в экстренных ситуациях».

Обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП была введена в Москве и Подмосковье 1 марта 2025 года. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пояснял, что вводить такую проверку таксистов регионам позволил федеральный закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года.

В столичном департаменте транспорта рассказывали, что тест можно проходить в пяти центрах аттестации и онлайн. На попытку дается 20 минут, нужно ответить на 10 вопросов из 300. К февралю 2025 года, по словам чиновников, аттестацию прошли 65,9 тыс. из 150 тыс. «активных» водителей такси, при этом 80% — с первого раза (см. “Ъ” от 21 февраля). В марте 2025 года тест сдали более 120 тыс. таксистов, отчитывались в столичной мэрии.

По данным столичного департамента транспорта, в Москве и области насчитывается 200,3 тыс. легковых такси (из них 82,2 тыс. в столице). В Москве ежесуточно выходят на линию около 46 тыс. машин, в области — 50 тыс. Ежесуточный пассажиропоток в Московской агломерации в 2024 году достиг 1,72 млн человек. В 2019 году он составлял 890 тыс. человек.

Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Султан Гумов на слушаниях в Мособлдуме рассказал, что таксистам помимо достопримечательностей надо знать номера телефонов экстренных служб и русский язык, при этом ответственность за допуск к работе водителей, не прошедших аттестацию, сейчас в областном законодательстве отсутствует. Глава парламентского комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин отметил, что введение штрафа в 5 тыс. руб. рассматривается и в Москве. В пояснительной записке к документу говорится, что штрафовать таксистов за отсутствие аттестации смогут 72 сотрудника управления регионального административно-транспортного контроля областного Минтранса. Поправки к КоАП были приняты Мособлдумой в первом чтении.

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов говорит, что аттестационные вопросы для таксистов «очень простые» и лишь изредка попадаются «заковыристые»: «Надо постараться, чтобы не пройти этот тест. Или быть в Москве или области впервые».

Введение штрафов господин Шкуматов комментирует в том духе, что они «не всегда правильны и выступают единственным мотиватором», но в этом случае считает их логичными: «Водители такси должны обладать дополнительными знаниями города, законодательства и того, как вести себя в определенных ситуациях». «Не занимает много времени пройти аттестацию, процедура бесплатна, несложна и направлена на повышение комфорта и безопасности поездок пассажиров»,— согласен глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Александр Воронов