Провайдер IT-инфраструктуры Selectel с начала года увеличил выручку в 1,5 раза

Выручка провайдера IT-инфраструктуры Selectel (АО «Селектел») в первом квартале 2025-го выросла год к году на 49% и составила 4,4 млрд рублей. Из этой суммы 32% пришлось на органический рост показателя, дополнительные 17% роста сформировало приобретение Selectel в декабре 2024 года облачного провайдера Servers.ru, следует из финотчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль компании за I квартал 2025 года составила 1 млрд рублей против 0,9 млрд рублей в январе-марте 2024-го. Рентабельность по чистой прибыли снизилась до 22%, что обусловлено ростом процентных расходов, а также увеличением налоговой нагрузки и расходов, направленных на реализацию долгосрочной программы мотивации сотрудников, поясняют в Selectel.

Размер клиентской базы достиг показателя в 28,5 тыс. (+4,5 тыс. за год). При этом доля крупных заказчиков в структуре выручки выросла до 48%. Лидерами по росту уровня потребления продуктов Selectel стали компании из транспортной и логистической сфер, медиа и финансов.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 53% до 2,6 млрд рублей. Уровень рентабельности по скорректированной EBITDA составил 59%.

По словам гендиректора АО «Селектел» Олега Любимова, результаты первого квартала совпали с ожиданиями менеджмента компании: органический рост выручки составил 32%, а приобретение Servers.ru оказало дополнительный позитивный эффект и увеличило выручку предприятия почти на 500 млн руб. Компания сохраняет высокую рентабельность, а долговая нагрузка остается на комфортном уровне, что дает гибкость для дальнейшего развития, отмечают в руководстве.

АО «Селектел» было зарегистрировано в 2008 году сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. У принадлежащей господам Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. находится 53,56% капитала, фонд Tier 5 экс-главы «Мегафона» Геворка Вермишяна владеет 34%, ООО «Селектел-Инвест» — 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров «Селектела» Андрею Голухову — 4,85%.

Владимир Колодчук