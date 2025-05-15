В Краснодаре отменен приговор по делу о похищении владельца ООО «Транс Арт»

Краснодарский краевой суд отменил приговор по делу о похищении владельца компании «Транс Арт» и вымогательстве у него 65 млн руб. Осужденные ранее Анапским городским судом жители Москвы Андрей Волоховский, Юрий Иващенко, Альберт Иричев и Александр Рябыкин добились пересмотра дела в связи с нарушением правил территориальной подсудности. Материалы направлены в прокуратуру Центрального округа Москвы для последующего рассмотрения в суде, обладающем надлежащей юрисдикцией, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, конфликт возник из-за спора между учредителями совместного проекта, реализованного с 2016 года для АО «Дом.РФ». Один из предпринимателей, полагавший, что его партнер из «Транс Арт» скрывает часть прибыли, потребовал вернуть 65 млн руб. После отказа он обратился к дизайнеру Волоховскому, который привлек к «взысканию» долгов других лиц. Потерпевшего, по данным дела, похитили в Анапе, применили насилие, угрожали подставой с оружием, после чего он согласился на выплату.

При передаче 35 млн руб. фигуранты были задержаны ФСБ. В 2023 году они получили от 5,5 до 7 лет лишения свободы. Позднее суд смягчил квалификацию до самоуправства, но кассация потребовала нового разбирательства. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, свою вину не признают. Двое из них сообщили о намерении отправиться в зону СВО.