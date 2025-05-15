Вымогательство осудили не по адресу

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре отменен приговор по делу о похищении владельца ООО «Транс Арт» и вымогательстве у него 65 млн руб. Ранее городской суд Анапы, где было совершено преступление, уже назначил фигурантам сроки, но апелляционная инстанция пришла к выводу, что при проведении процесса была нарушена территориальная подсудность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский крайсуд (ККС) отменил приговор жителям Москвы Андрею Волоховскому, Юрию Иващенко, Альберту Иричеву и Александру Рябыкину, которые в 2023 году были осуждены Анапским городским судом за похищение в городе-курорте владельца ООО «Транс Арт» (фамилия не разглашается) и вымогательство у него 65 млн руб. Уголовное дело возвращено в прокуратуру Центрального округа Москвы, а затем должно быть заново рассмотрено судом с учетом особенностей подсудности, говорится в определении ККС. Фигурантам дела вменяют в вину похищение человека, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 126 УК РФ), эта категория дел подсудна краевым или областным судам, следовательно, судебное разбирательство Анапского городского суда недействительно, установил ККС.

Как следует из материалов процесса, нападение на владельца ООО «Транс Арт» было совершено в ходе конфликта между бизнесменом и его партнером — неким индивидуальным предпринимателем. Владелец фирмы и учредитель ИП с 2016 года работали в проекте по производству рекламных материалов для АО «Дом.РФ», сумма освоенных средств составила 257 млн руб.

Индивидуальный предприниматель считал, что ему должна достаться основная часть прибыли, так как именно он организовывал операционную деятельность по контрактам.

Компания «Транс Арт» была привлечена в проект только потому, что руководитель ИП не мог заключить контракт с госструктурой, а для регистрации общества и создания положительной репутации требовалось время, утверждал индивидуальный предприниматель. Между тем в 2021 году у руководителя ИП возникли подозрения, что руководство «Транс Арт» утаивает существенную часть доходов. После сверки документов индивидуальный предприниматель потребовал от партнера 65 млн руб., а когда тот отказался платить, попросил своего знакомого дизайнера Андрея Волоховского помочь с взысканием долга.

По данным обвинения, Андрей Волоховский привлек для решения вопроса Альберта Иричева, Юрия Иващенко и Александра Рябыкина, которые приехали в Анапу, где в тот момент жил учредитель компании «Транс Арт». По материалам дела, 25 июня 2021 года злоумышленники подстерегли бизнесмена на улице, посадили в машину, отобрали телефон и несколько раз ударили по лицу, требуя вернуть долг. Затем один из фигурантов заставил потерпевшего взять в руки пистолет (спортивный, как позже выяснилось) и сообщил, что из этого оружия будет совершено убийство, в котором обвинят бизнесмена.

Испугавшись за свою жизнь, учредитель компании «Транс Арт» согласился с требованиями злоумышленников, приехал в Москву и несколько раз встречался с ними, обещая продать квартиры и выплатить требуемую сумму.

При получении денежных средств в размере 35 млн руб. фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ.

Приговором Анапского городского суда в марте 2023 года Андрей Волоховский, Юрий Иващенко, Альберт Иричев и Александр Рябыкин были приговорены к лишению свободы на сроки от пяти с половиной лет до семи лет двух месяцев. В сентябре 2023 года Краснодарский крайсуд смягчил наказание, переквалифицировав обвинение на статью о самоуправстве, однако в сентябре 2024 года 4-й кассационный суд общей юрисдикции направил дело в ККС на новое рассмотрение. В итоге приговор первой инстанции был отменен, дело будет рассмотрено повторно.

Все четверо обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, они не признают вину. Двое фигурантов дела заявили о готовности отправиться в зону СВО.

Анна Перова, Краснодар