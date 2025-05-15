В Ростове для проведения велопарада 18 мая перекроют часть центральных улиц

В Ростове для проведения велопарада перекроют часть Театрального проспекта, улицы Большой Садовой и Театральной площади, в связи с чем изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Так, 18 мая автобусы NoNo 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 88 с 06:00 до 15:00 будут сворачивать с улицы Большой Садовой на Красноармейскую по переулку Крепостному, чтобы объехать Театральную площадь.

Изменения также коснутся автобусов NoNo 24, 55, 81, 84, 98, троллейбусы NoNo1, 2, 22, а также трамвая No4.

Константин Соловьев