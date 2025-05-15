Эрдоган обсудил с Зеленским завершение конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским усилия по завершению украинского конфликта. Об этом турецкий лидер сообщил по итогам двусторонней встречи в Анкаре. В ходе беседы с украинским коллегой он заявил, что для завершения конфликта России и Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Я принял в президентском дворце (Владимира.— "Ъ") Зеленского с делегацией. Мы обсудили усилия по завершению российско-украинской войны справедливым миром»,— сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры лидеров Турции и Украины прошли в четверг в Анкаре. Они длились 2 часа 40 минут. После беседы с турецким коллегой Владимир Зеленский сообщил, что не полетит в Стамбул, но отправит туда делегацию, которая будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Время начала переговоров пока не определено. ТАСС передавал, что Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в 17:30 мск.

Подробнее о подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая