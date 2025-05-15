За майские праздники свыше 5 тысяч пассажиров воспользовались «Ятрамваем»

В Ярославле в период с 1 по 11 мая новые трамваи перевезли 5,2 тыс. человек. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в компании «Мовиста Регионы Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Группа Мовиста» Фото: «Группа Мовиста»

Напомним, что с февраля 2025 года по маршруту №6К курсируют четыре новых трамвая. На период праздников на борты транспорта нанесли изображение монумента «Родина-мать зовет!» и георгиевской ленты.

«В этом году мы отметили 80-летие Победы. Правительством области совместно с транспортными компаниями решено подойти к празднованию этой знаменательной даты с особым вниманием и уважением. Часть общественного транспорта, и, конечно же, наши новые вагоны, оформили в цвета символики. Курсируя по маршруту, брендированные трамваи, безусловно, стали украшением и снова и снова напоминали о значимости Победы и её исторической роли для нашей страны»,— сказал генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трамваи вмещают до 170 пассажиров. Они оборудованы аппарелями для маломобильных граждан и оснащены валидаторами, USB-портами, климат-контролем и медиаэкранами. К настоящему моменту все 47 современных низкопольных трамваев, запланированных в рамках концессии, поставлены в Ярославль. Как отметил господин Копырин, эти обязательства были выполнены ранее назначенного срока.

Алла Чижова