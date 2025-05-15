Липецкие аграрии засеяли 93% площадей

Этой весной липецким аграриям осталось засеять около 7% площадей. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 14 мая, засеяно 957 тыс. га яровых культур, что составляет около 93% от плана. Зерновые и зернобобовые культуры занимают 454 тыс. га, преимущественно в Добринском, Задонском и Чаплыгинском районах, где продолжается сев кукурузы и яровой пшеницы. Масличные культуры посеяны на 365 тыс. га, лидерами по площадям являются Данковский, Лев-Толстовский и Усманский районы.

Сев сахарной свеклы завершен на 114 тыс. га, основными районами остаются Добринский, Елецкий и Задонский. Кормовые культуры заняли 20 тыс. га, сев однолетних трав завершен. Осталось посеять менее 7 тыс. га кукурузы на силос.

В министерстве сельского хозяйства Липецкой области отметили, что текущий яровой сев опережает график прошлого года. Всего планируется засеять 1,1 млн га, а общая площадь под сельскохозяйственными культурами, включая озимые, в 2025 году составит 1,4 млн га.

«Хорошие показатели и эффективная работа липецкого АПК — результат многолетнего опыта в сельском хозяйстве, грамотного управления, своевременной подготовки ко всем полевым периодам, а также внедрения инновационных методов и постоянного инвестирования в модернизацию»,— подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова