Al Jazeera: более сотни человек погибли в секторе Газа с утра четверга

Как минимум 103 палестинца погибли в секторе Газа в ходе атак израильской армии за четверг, 15 мая, сообщает Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

Телеканал передает сообщение персонала больницы «Насер» о притоке жертв и пострадавших. По их данным, по меньшей мере 59 человек погибли в результате серии атак Израиля в городе Хан-Юнис на юге анклава. На севере сектора ударам подверглись города Джабалия и Газа.

Израильская армия возобновила атаки на сектор Газа 18 марта. Кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объяснил это отказом движения «Хамас» от предложений, выдвинутых Израилем на переговорах при посредничестве США. Заявленная цель текущей операции в анклаве — освобождение всех заложников.

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