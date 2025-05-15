Международные резервы РФ увеличились за неделю на $7,1 млрд

Российские международные резервы на 9 мая 2025 года составили $687,3 млрд. За семь дней они выросли на 1% — на 7,1 млрд руб., указано на сайте Банка России. В ЦБ считают, что это произошло из-за положительной переоценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

18 апреля международные резервы достигли отметки в $681,3 млрд, обновив исторический максимум. Через неделю резервы опустились до $677,8 млрд — тогда падение произошло впервые с 10 января. 2 мая резервы составляли $680,2 млрд.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов — то есть около половины международных валютных резервов России.