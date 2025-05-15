В Саратовской области за неделю сильнее всего подорожал борщевой набор

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об изменении цен в регионе с пятого по 12-е мая. Не изменились цены на говядину, баранину, полукопченую и варено-копченую колбасы, сахар-песок, пшеничную муку, пшеничный хлеб, вермишель и макароны.

Сильнее всего подешевели огурцы — на 8,03%. Цены на помидоры снизились за неделю на 7,36%, на фруктово-ягодные детские консервы — на 3,38%, мясные — 1,44%, творог — 1,19%. Менее чем на 1% уменьшилась стоимость сосисок и сарделек, вареной колбасы, подсолнечного масла, маргарина, пастеризованного молока, соли, риса, пшена, гречки и бананов.

Сильнее всего подорожала морковь — на 6,76%. Также поднялись цены на мороженых кур (+4,18%), репчатый лук (+3,5%), свеклу (+2,7%), капусту (+2,69%), яблоки (+1,56%), картофель (+1,03%). Менее процента прибавили свинина, мороженая рыба, сливочное масло, ультрапастеризованное молоко, сметана, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, овощные детские консервы, куриные яйца, печенье, черный чай, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Так, сильнее всего за неделю подорожал борщевой набор.

Дарья Васенина

Дарья Васенина