Уральский Россельхознадзор выявил растительные жиры в «ГОСТовском пломбире»

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в продукции торговой сети «Светофор» в Екатеринбурге и Свердловской области. Нарушения были обнаружены в молочной продукции и в куриных яйцах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

В период с 24 по 30 апреля специалисты Россельхознадзора провели лабораторные исследования. В результате в пробе ванильного пломбира ООО «Первая линия» (сыры «Сыробогатов») и в куриных яйцах, произведенных ООО «ППР «Свердловский» (Свердловская область), были обнаружены антибиотики. В пломбире ООО «Хладокомбинат № 3» («ГОСТОВский пломбир») и в сливочном масле ООО «Ру.Милк» (Челябинская область) выявлены растительные жиры.

«В настоящее время управлением для исключения из оборота небезопасной продукции направлены информационные письма в адрес владельцев, поставщиков и получателей продукции», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор исследовал 185 проб продуктов питания в магазинах «Светофор» в Свердловской области. В 38 из них выявили неудовлетворительные показатели. С продажи сняли 65 партий пищевой продукции общим весом 2,3 т, 60 партий непродовольственных товаров (3,5 тыс. штук).

Полина Щуцкая