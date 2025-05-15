Онлайн-торговля увеличила объем

Объем онлайн-торговли в России за год вырос на треть. Итоги первого квартала подвели в Ассоциации компаний интернет-торговли. С января по апрель россияне потратили на онлайн-покупки примерно 2,5 трлн руб. В общем объеме розницы доля e-commerce, тоже подросла и составила 18%. Чаще всего в интернете покупают продукты, товары для дома, мебель и одежду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом нынешний рост спроса в сегменте обеспечивают непродовольственные товары, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. А вот в следующие месяцы таких объемов ждать не стоит, отмечает собеседник “Ъ FM”: «По нашим данным темпы роста несколько ниже, и они в целом ближе к 30%. При этом действительно ускорился тренд на переток продаж в первом квартале по наиболее сложным категориям. Это мобильные устройства, техника. Сейчас основным драйвером действительно являются регионы — и малые города, и малые населенные пункты. Там наиболее активно открываются ПВЗ. Это как раз те населенные пункты, где у нас фактически отсутствует организованный ритейл по продажам непродовольственных товаров.

Темпы роста будут чуть-чуть замедляться. Весь рынок непродовольственных товаров достаточно сильно тормозит. Это первая история. Там действительно происходит снижение цен в условиях, когда рубль объективно переукреплен. Многие потребители смотрят на то, что цены начинают снижаться, они переносят крупные покупки на будущее. Проблемы, связанные с сокращением объема потребительского кредитования явно ограничивают динамику в первом и во втором квартале. Начиная с третьего квартала мы ожидаем определенного ослабления рубля. Это приведет к повышению цен, которое простимулирует потребителей совершать покупки. И если говорить про четвертый квартал, может быть, снижение ключевой ставки простимулирует потребительский кредит. Это даст дополнительный импульс с точки зрения развития продаж в онлайне в том числе».

Хотя лидером в объемах в онлайн-торговле остается Москва, растут активнее всего регионы. В АКИТ объясняют это развитием инфраструктуры маркетплейсов. Новые пункты выдачи стали открываться в более отдаленных городах. Но это не бесконечный процесс, считает эксперт ритейл-рынка Артем Бобцов: «Несмотря на продолжающийся, казалось бы, бурный рост, если сравнить его с прошлыми периодами, мы видим, что темпы замедляются. И в целом рынок идет четко по прогнозу, который был дан еще в начале 2020-х западными аудиторскими компаниями, когда они еще работали в России. Развитие продолжится в 2025 году. Практически минимальным оно будет и в 2026 году. А в 2027 году рост окажется исключительно органическим, можно сказать, в размере инфляции. В этом смысле 36% — это вроде бы много, но в прошлые годы рынок рос на 60-80%.

Прирост идет в основном за счет продвижения маркетплейсов на восток. Мы видим, что они активно осваивают Сибирь. Урал уже, можно сказать, освоили и продвигаются в сторону Дальневосточного федерального округа. Уже есть первая сеть ПВЗ на Анадыре. Но очевидно, что пока развитие только крупные города, в то время как там еще очень много разрозненных небольших поселков, райцентров, которыми сейчас маркетплейсы в первую очередь плотно и занимаются.

Территориально это вроде большой кусок, но ведь плотность населения там совершенно другая, количество пунктов, соответственно, там тоже будет открываться не такое большое, как в крупных городах, либо в Центральном федеральном округе. Соответственно, и объем спроса тоже там ниже, поскольку уровень доходов там невысокий. Это все даст в сумме, конечно, прирост и в 2025 году, и какой-то прирост в следующем, но такие темпы роста, которые были последние три-четыре года, конечно, уже не будет».

Больше всех объем продаж вырос на Северном Кавказе. В Чечне на онлайн-покупки потратили в полтора раза больше чем год назад. По данным АКИТ, это рекордная динамика за всю историю интернет-торговли.

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Егор Парфенов