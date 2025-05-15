Наталья Савченко назначена новым мировым судьей в Минераловодском районе

В Минераловодском районе постановлением Думы Ставропольского края назначена новый мировой судья. Наталья Савченко возглавит судебный участока №6 на срок три года, сообщается пресс-служба объединенных судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба объединенных судов Ставрополья Фото: пресс-служба объединенных судов Ставрополья

Председатель Минераловодского городского суда Денис Булгаков провел официальную церемонию представления нового мирового судьи. В торжественной обстановке Наталья Савченко приняла присягу, вступив в должность.

Николай Аксенов