Наталья Савченко назначена новым мировым судьей в Минераловодском районе
В Минераловодском районе постановлением Думы Ставропольского края назначена новый мировой судья. Наталья Савченко возглавит судебный участока №6 на срок три года, сообщается пресс-служба объединенных судов региона.
Фото: пресс-служба объединенных судов Ставрополья
Председатель Минераловодского городского суда Денис Булгаков провел официальную церемонию представления нового мирового судьи. В торжественной обстановке Наталья Савченко приняла присягу, вступив в должность.