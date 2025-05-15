В Новороссийске военные коммунальщики завершили отопительный период

Жилищно-коммунальная служба № 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России отчиталась о завершении отопительного периода на военных объектах Кубани. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В зону эксплуатационной ответственности службы входят более 40 военных городков, свыше 250 зданий и сооружений, в том числе 22 объекта теплового хозяйства, более 14 километров теплотрасс, 22 объекта водно-канализационного хозяйства и более 48 километров сетей водоснабжения и водоотведения»,— говорится в сообщении.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций круглосуточно работала диспетчерская служба. За отопительный период 2024-2025 аварий, технологических нарушений на объектах и инженерных сетях зафиксировано не было.

Алена Воробьева