Мишустин: правительство подготовило план реализации наставничества

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о готовности плана по осуществлению концепции наставничества. Мероприятия затронут как образовательные учреждения всех уровней, так и предприятия.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В наставничестве планируют задействовать ветеранов труда и боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций. Программа должна дополнить работу, начатую в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Эта инициатива Минпросвещения предполагает вовлечение организаций из реальных секторов экономики в управление образовательными кластерами.

«Такой подход доказал свою эффективность от самых различных направлений — от рабочих специальностей и инженерного дела до науки и искусства. Рассчитываю, что концепция в целом поможет повысить престиж педагогов и наставников»,— подчеркнул Михаил Мишустин.