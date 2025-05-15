Мишустин: правительство подготовило план реализации наставничества
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о готовности плана по осуществлению концепции наставничества. Мероприятия затронут как образовательные учреждения всех уровней, так и предприятия.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В наставничестве планируют задействовать ветеранов труда и боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций. Программа должна дополнить работу, начатую в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Эта инициатива Минпросвещения предполагает вовлечение организаций из реальных секторов экономики в управление образовательными кластерами.
«Такой подход доказал свою эффективность от самых различных направлений — от рабочих специальностей и инженерного дела до науки и искусства. Рассчитываю, что концепция в целом поможет повысить престиж педагогов и наставников»,— подчеркнул Михаил Мишустин.