Сийярто призвал НАТО укреплять собственную безопасность, а не Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) должны укреплять собственную безопасность, а не Украины. Об этом он сказал в видеообращении к участникам неформальной встречи представителей стран НАТО в Анталье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«НАТО не следует путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины»,— сказал господин Сийярто (цитата по ТАСС). «Оборона Украины — это не защита НАТО»,— уточнил он.

Венгерский министр при этом подчеркнул, что «Украина в настоящее время представляет опасность, потому что если НАТО и Россия вступят в прямую конфронтацию из-за Украины, это будет означать начало третьей мировой войны».

Анастасия Домбицкая