Оператор Обхода Тольятти предостерег от встреч с непредсказуемыми лосями

Оператор Обхода Тольятти в своем Telegram-канале сделал предостережение водителям о возможном появлении на трассе лосей. Чаще всего ДТП с лосями происходят в темное время суток и в сумерках, когда их появление на дороге неожиданно для водителей. Поэтому, проезжая через лесной массив, необходимо снизить скорость и быть особенно внимательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вес взрослой особи лося может достигать 600 килограммов. При столкновении с автомобилем туша падает прямо на машину, разбивая стекло и сминая крышу. Если лось не погибает сразу, он начинает судорожно двигать копытами и рогами, пытаясь выбраться. Один удар копытом легко может пробить голову человеку. У водителей легковых автомобилей шансы выжить в такой ситуации крайне малы.

Обход Тольятти рекомендует воздерживаться от попыток объехать или обогнать лося, это может быть воспринято им как угроза или нападение.

«Лоси — непредсказуемые животные, поэтому нельзя сигналить, включать свет или как-либо ещё пытаться прогнать лося, если он находится близко. Рекомендуем проявлять максимальную осторожность и бдительность»,— заключил оператор трассы.

На данный момент информация о встрече автомобилистов с лосями на Обходе Тольятти отсутствует.

Алексей Алексеев