В Самаре утверждена стоимость квадратного метра жилья на 2025 год

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в Самаре на 2025 год утверждена в размере 120 442 руб. Постановление подписал глава города Игорь Носков. Документ разместила администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению, эта величина будет применяться для расчета размера социальных выплат работникам муниципальных учреждений Самары на покупку жилого помещения. Ее также будут использовать для расчета размера единовременной соцвыплаты многодетным семьям с пятью и более детьми, которые проживают на территории Самара, на приобретение либо (строительство) жилья и определения стоимости недвижимости. Постановление градоначальника вступило в силу со дня опубликования, 13 мая.

Георгий Портнов