Новые пошлины на сельхозпродукцию из России в ЕС затронут корма для животных

Повышение пошлин на 50% на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии затронет в том числе корма для животных. Об этом сказано в заявлении Европарламента (ЕП). Принятые комитетом по внешней торговле пошлины ЕП должен утвердить 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран (России и Белоруссии.— "Ъ"). Продукты, на которые повлияют новые тарифы, включают сахар, уксус, муку и корма для животных»,— сказано в заявлении.

В документе сказано, что пошлины затронут те 15% сельхозпродукции, которые ранее не облагались пошлинами. Не уточняется, какой процент импорта составляют корма для животных.

В 2024 году экспорт кормов для собак и кошек из России превысил 108,5 тыс. т. По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, показатель за год увеличился на 15%. При этом основная часть поставок пришлась на Белоруссию — туда отправили 51% отечественных кормов. Всего в России в 2024 году произвели 1,5 млн тонн кормов для животных.

Екатерина Отрашкевич