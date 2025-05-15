В работе платной парковки у Ярославля-Главного заметили сбои

В Ярославле новая платная парковка на привокзальной площади выдает сбои при выезде машины из зоны. Об этом сообщают «Вести-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что парковка начала работать в штатном режиме с 1 мая, в праздничные дни она функционировала в бесплатном формате. Сейчас час на парковке обходится в 30 руб., а первые 30 минут — бесплатные.

Как сообщают «Вести-Ярославль», при выезде автомобиля с парковки шлагбаум, который должен срабатывать на госномер, не поднимается. На терминале сообщается: «Не удалось найти парковочные сессии по указанному номеру автомобиля». В этом случае автовладельцы обращаются к сотруднику парковки, который решает проблему и открывает шлагбаум.

«Небольшие шероховатости случаются, но они в автоматическом режиме сейчас решаются. То есть, в ближайший день и даже часы все наладится и все будет хорошо»,— пояснил сотрудник журналистам.