Суд взыскал с «Капитал-Развитие» 200 млн руб за срыв строительства школы в Омске

Арбитражный суд Омской области взыскал с ООО «Капитал-Развитие» более 200 млн руб. в пользу департамента строительства Омска. «Это сумма неотработанного аванса, который компания получила для строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег», и неустойки за ненадлежащее исполнение условий договора»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Шелест.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года «Капитал-развитие» оштрафовали за нарушение контрактных обязательств на 46,8 млн руб. В областной прокуратуре тогда сообщили, что в 2021 году организация заключила контракт с депстроем Омска на строительство образовательного учреждения. Его стоимость составила более 1,1 млрд руб. Однако в установленный срок работы не были завершены. В связи с этим в мае прошлого года мэрия расторгла контракт с компанией.

Тогда же стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при проектировании школы. Согласно версии следствия, в 2021-2022 годах представители подрядчика составили фиктивную проектно-сметную документацию, где указали недостоверные объемы работ по строительству.

В июне прошлого года новый контракт на завершение строительства был заключен с ООО «Русстрой» за 1,1 млрд руб. Изначально планировалось, что школа будет сдана в 2024 году.

Александра Стрелкова